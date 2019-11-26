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Более 9 тысяч многодетных семей спасли от ипотеки: ДОМ.РФ одобрил заявки на погашение кредитов
26 ноября 2019, 00:24 • 48 • Политика
ДОМ.РФ одобрил выплату господдержки по погашению ипотеки для 9 тысяч многодетных семей. Ещё 1,5 тысячи отклонённых заявок ожидают пересмотра.
Более 9 тысяч многодетных семей были спасены от ипотеки по программе государственной поддержки. Каждая семья получит по 450 тысяч рублей на погашения кредита за жильё, сообщает финансовый институт ДОМ.РФ, который занимается реализацией программы.
Отмечается, что 6 тысячам заявителей уже перечислили деньги на счета. Кроме того, в ДОМ.РФ пообещали пересмотреть 1,5 тысячи заявок, которые были отклонены из-за несоответствия формулировок кредитных договоров условиям программы.
Ранее Минфин и ДОМ.РФ обратились к банкам с предложением пересмотреть формулировки в ипотечных и кредитных договорах, из-за которых многодетным семьям отказывают в участии в программе господдержки. Изменения должны позволить ощутимо увеличить число участников программы господдержки.
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