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Более 870 дефектов за 398 миллиардов долларов: Пентагон в ярости из-за недоделанного F-35 - СМИ
14 января 2021, 10:45 • 97 • Политика
В истребителе F-35 по-прежнему не устранено более 870 дефектов, сообщает Bloomberg с ссылкой на отчёт Пентагона. При этом на программу уже истратили 398 миллиардов долларов и выпустили 970 дефектных самолётов.
В американском истребителе пятого поколения F-35 так и не устранили 871 дефект, выявленный в ходе проверки. Об этом сообщает информагентство Bloomberg, ссылаясь на отчёт испытательного управления Пентагона.
Сообщается, что за минувший год концерн Lockheed Martin, занимающийся производством F-35, исправил лишь два дефекта из 873. При этом в 2018 году проверка выявила и вовсе 941 дефект.
Несмотря наличие всех этих проблем, концерн уже выпустил 970 таких самолётов и продолжает производить их для США и их союзников. Более того, программа имеет прочную поддержку в конгрессе США, а её стоимость перевалила уже за 398 миллиардов долларов.
В этой связи не удивительно, что испытания F-35 с симуляцией боевых действий были перенесены на неопределённый срок. Также до сих пор не определены сроки серийного производства новейшего истребителя. В Lockheed Martin отказались комментировать ситуацию с проблемами F-35.
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