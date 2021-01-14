Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: &q...
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущ...
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР о...
Из-за жёсткой позиции Киева в Москве решили пойти ва-банк
Главная / Политика

Более 870 дефектов за 398 миллиардов долларов: Пентагон в ярости из-за недоделанного F-35 - СМИ

14 января 2021, 10:45  •  97 • Политика
В истребителе F-35 по-прежнему не устранено более 870 дефектов, сообщает Bloomberg с ссылкой на отчёт Пентагона. При этом на программу уже истратили 398 миллиардов долларов и выпустили 970 дефектных самолётов.
В американском истребителе пятого поколения F-35 так и не устранили 871 дефект, выявленный в ходе проверки. Об этом сообщает информагентство Bloomberg, ссылаясь на отчёт испытательного управления Пентагона.
Сообщается, что за минувший год концерн Lockheed Martin, занимающийся производством F-35, исправил лишь два дефекта из 873. При этом в 2018 году проверка выявила и вовсе 941 дефект.
Несмотря наличие всех этих проблем, концерн уже выпустил 970 таких самолётов и продолжает производить их для США и их союзников. Более того, программа имеет прочную поддержку в конгрессе США, а её стоимость перевалила уже за 398 миллиардов долларов.
В этой связи не удивительно, что испытания F-35 с симуляцией боевых действий были перенесены на неопределённый срок. Также до сих пор не определены сроки серийного производства новейшего истребителя. В Lockheed Martin отказались комментировать ситуацию с проблемами F-35.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



97
Источник
Похожие новости
14 января 2021, 03:25
Придумали, как отыграться за Крым. Киев грозит российским офицерам
14 января 2021, 01:35
"Простите, не Украина": После предложения убить Навального "суровым" либералам напомнили о законе
14 января 2021, 01:35
Владелец "Адлера" о штурме "вежливых людей": Натовцы "корректно высадились" на русский корабль
14 января 2021, 05:15
Импичмент Трампа остановлен, но Капитолий снова в осаде: Что происходит в столице США
14 января 2021, 08:55
Бунт мигрантов в Брюсселе: Погромщики поджигают и крушат всё, что попадает под руку - видео
14 января 2021, 08:55
Главного в мире "критика Путина" наказали в США. Сами же американцы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 января 2021, 10:00
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущие погрустнели
09 января 2021, 15:15
Литва захотела переименовать Белоруссию
09 января 2021, 18:55
Демократия в США – всё. Следующий удар нанесут в Донбассе
09 января 2021, 15:15
Вскрылась связь семьи Собчак с Байденом
09 января 2021, 14:20
США идут на захват Арктики? К северным берегам России направляются американские военные корабли
08 января 2021, 18:10
Как беспорядки в США скажутся на Украине: заявление депутата Рады
08 января 2021, 18:10
Новичок в списке преемников: "Наследников" Путина среди "абсолютно преданных" назвал Гращенков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.