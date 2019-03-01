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Более 80 сирийцев погибли во время бегства из района боевых действий в Дейр-эз-Зоре

01 марта 2019, 18:54  •  61 • В мире
Более 80 человек, спасшихся бегством из провинции Дейр-эз-Зор в Сирии от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ), погибли по пути в лагерь беженцев аль-Холь, находящийся в соседней провинции Хасеке.
Такое заявление сделал на брифинге официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке в пятницу. По его словам, две трети из беженцев - женщины и дети в возрасте до пяти лет.
Кроме того, 175 детей доставлены в больницы вследствие осложнений из-за серьезного недоедания, рассказал он.
По данным УКГВ ООН, за последнюю неделю в лагерь прибыло около 13 тысяч человек, 90 процентов из которых составляют женщины и дети. Многие из них истощены голодом и больны.
Сейчас лагерь аль-Холь в провинции Хасеке принимает бежавших от военных действий в районе сирийского Хаджина, где арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) при авиационной поддержке международной коалиции США ведут бои против остатков террористической группировки ИГ.

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