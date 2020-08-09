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Более 73% избирателей уже проголосовали в Беларуси. В Рунете недоумение: "Неужели все так рвались?"

09 августа 2020, 22:05  •  26 • Политика
Пользователи Рунета не стали скрывать своего недоумения высокой явкой на выборах президента Белоруссии. "Неужели все так рвались?" - задаются вопросом комментаторы. Ранее сообщалось, что президентские выборы в республике можно считать состоявшимися, поскольку половина избирателей уже проголосовала.
На выборах президента Белоруссии проголосовали более 73% избирателей. Таковы официальные данные от ЦИК республики на 16:00. При этом ранее председатель Центризбиркома Лидия Ермошина после полудня уже объявила, что выборы можно назвать состоявшимися, поскольку больше половины избирателей уже отдали свои голоса.
По данным замглавы ЦИК Вадима Ипатова, по активности среди регионов в день голосования лидером стала Гомельская область. Там на избирательные участки пришло более трёх четвертей избирателей - 75,83 процента. В числе "активистов" также Могилёвская и Брестская области, где проголосовало уже 72,57 и 63,05 процента соответственно.
О высокой явке белорусских избирателей стало известно ещё в первой половине воскресенья. Сообщалось, что многие избиратели проголосовали досрочно.
Впрочем, в Рунете это вызвало некоторое недоумение.
"Неужели все так рвались голосовать на досрочном?" - удивлён пользователь сервиса "Яндекс.Новости" Василий Василёк.
"Да уж, такой порыв выглядит сомнительно", - замечает Владимир М.
"Не многовато ли 41% досрочно, ничего странного не видите?" - также высказывает сомнения Юра Вест.
"Как говорится, в едином порыве", - заключает Вадим К.
Несмотря на скепсис пользователей Сети, к примеру, кадры у дипмиссий Белоруссии в России, возле которых выстроились гигантские очереди проголосовать, говорят сами за себя.
Напомним, что в нынешних выборах в республике участвуют пять кандидатов. Действующий президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок, на высший государственный пост претендуют также Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.
Избирательные участки закроются в 20:00, после этого начнётся подсчёт голосов и будут обнародованы экзитполы. Президент считается избранным, если за него проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании.

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