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Более 72 млн рублей, 26 квартир и 10 самолётов: Депутат из Сургута показал свои доходы

08 августа 2020, 09:25  •  49 • Политика
Сургутский депутат задекларировал 26 квартир и 10 самолётов, а также 72 миллиона рублей. Речь идёт о депутате от партии ЛДПР Евгении Барсове.
Депутат из Сургута от партии ЛДПР Евгений Барсов указал в декларации о доходах 10 спортивных самолётов и 26 квартир. С соответствующими данными можно ознакомиться на сайте городской Думы.
Помимо самолётов и квартир, Барсов задекларировал 72,3 миллиона рублей. При этом стоит отметить, что в декларации за 2018 год у депутата было 29 квартир, 33,5 миллиона рублей, 10 самолётов и ряд земельных участков. А в 2016 году - 11 миллионов рублей дохода и пять квартир, а также всё те же 10 самолётов.
Информации о доходах депутата за 2017 год нет, так как в том году он сдал мандат депутата "Единой России", чтобы перейти в ЛДПР. Также известно, что до 2018 года Барсов возглавлял строительную компанию "Сургутстройтрест", но, по информации СМИ, продал её. В настоящее время Барсов возглавляет Федерацию самолётного спорта Югры.

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