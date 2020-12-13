|
Более 70 миллионов заражённых: Где в мире бушует COVID?
13 декабря 2020, 17:00 • 63 • В мире
Число заражённых COVID-19 в мире превысило 70 миллионов человек. На первом месте по числу заболевших по-прежнему США. На втором месте - Индия.
Абсолютным лидером по количеству заражённых коронавирусом остаются США, где пока пандемия COVID находится в самом разгаре. В стране зафиксировано 15,75 млн заболевших. Данные публикуют специалисты Университета Хопкинса, которые ведут подсчёты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.
На втором месте Индия с 9,7 млн заболевших, на третьем - Бразилия с показателем 6,7 млн человек. Россия занимает в этом рейтинге четвёртое место с более 2,5 млн заражённых.
Всего по данным на 12 декабря, число заболевших коронавирусом в мире превысило 70 млн человек.
Ранее представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили страны Европы о предстоящих шести тяжёлых месяцах из-за коронавируса. Наряду с США Европа вновь в эпицентре заболеваемости. Наиболее сложная обстановка наблюдается во Франции и Швейцарии.
63
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 декабря 2020, 04:50
|
10 декабря 2020, 16:35
|
13 декабря 2020, 03:15
|
08 декабря 2020, 15:05
|
08 декабря 2020, 05:55
|
11 декабря 2020, 13:40
|
09 декабря 2020, 04:50