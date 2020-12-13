Более 70 миллионов заражённых: Где в мире бушует COVID?

Абсолютным лидером по количеству заражённых коронавирусом остаются США, где пока пандемия COVID находится в самом разгаре. В стране зафиксировано 15,75 млн заболевших. Данные публикуют специалисты Университета Хопкинса, которые ведут подсчёты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

На втором месте Индия с 9,7 млн заболевших, на третьем - Бразилия с показателем 6,7 млн человек. Россия занимает в этом рейтинге четвёртое место с более 2,5 млн заражённых.

Всего по данным на 12 декабря, число заболевших коронавирусом в мире превысило 70 млн человек.

Ранее представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили страны Европы о предстоящих шести тяжёлых месяцах из-за коронавируса. Наряду с США Европа вновь в эпицентре заболеваемости. Наиболее сложная обстановка наблюдается во Франции и Швейцарии.