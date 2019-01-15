«Более 676 объектов недвижимости»: Генпрокуратура намерена изъять найденное у Шестуна имущество в пользу бюджета

Генпрокуратура нашла у экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна имущество рыночной стоимостью в 10 млрд рублей, незаконно выведенное из-под контроля государства. Установлено, что бывшему чиновнику и его родственникам принадлежат свыше 676 объектов недвижимости и 22 автомобиля. Обнаруженное имущество представители надзорного ведомства намерены взыскать в доход государства. В свою очередь, адвокат Шестуна утверждает, что его подзащитный не нарушал закон.

Генпрокуратура РФ намерена подать иск в суд о взыскании в казну государства имущества экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна на общую сумму около 10 млрд рублей. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной на интернет-канале ведомства «Эфир».

По делу Шестуна прокурорами было проведено свыше 1000 контрольных мероприятий. Специалистами изучены хозяйственная и финансовая деятельность 23 физических и 43 юридических лиц, а также более 800 дел кадастрового учета и 105 материалов о переходе прав собственности на недвижимость. Кроме того, прокуроры инициировали около 50 судебных заседаний о наложении ареста на выявленное имущество.

С момента своего назначения главой района в 2003 году по 2017 год Шестуну удалось вывести из государственной собственности высоколиквидный земельный и лесной фонд. В частности, всего на личном балансе Шестуна в настоящее время находится свыше 13 млн 430 тыс. кв.м. (или 1 тыс. 343 гектаров) муниципальной земли. Как отмечают в Генпрокуратуре, значительная часть земли была распродана через подставных лиц в целях личного обогащения самого Шестуна. Сейчас её размер и стоимость устанавливается.

«В настоящий момент Шестун является фактическим владельцем более 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, из них 565 составляют земельные участки, которые оформлены на подконтрольные ему 40 юридических лиц и номинальных директоров, никогда ранее не занимавшихся какой-либо предпринимательской деятельностью», — заявил Куренной.

Прокуроры также установили, что в 2007 году Шестун под прикрытием проведения фиктивных аукционов выделил себе в личное пользование земельный участок в сосновом бору площадью 17 гектаров. Структуры, подконтрольные Шестуну, владеют двумя базами отдыха, кадастровая стоимость которых, по данным Росреестра, составляет 250 млн и 24 млн рублей.

«После инициирования прокурором настоящей проверки были совершены попытки продать указанные активы за 1,3 млрд и 380 млн рублей, — комментирует Куренной. — Помимо недвижимости во владении Шестуна обнаружено 22 автомобиля, стоимость которого превышает 26 млн 959 тыс рублей. Кадастровая стоимость выявленного имущества составляет свыше 2 млрд 180 млн 785 тыс рублей».

Он также уточнил, что рыночная стоимость всего имущества, которое Шестун вывел из-под контроля государства в свою пользу, по предварительным данным оценивается в 10 млрд рублей.

В ведомстве напомнили, что в рамках противодействия коррупции у прокуроров есть полномочия взыскивать в казну имущество должностных лиц, если нет доказательств о приобретении этого имущества на законные доходы.

Так, в период с 2016 по 2018 год по искам центрального аппарата Генпрокуратуры в доход государства было обращено имущество экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, замруководителя управления ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко, руководителя ФСО по Кавказу Геннадия Лопырёва, министра финансов правительства Московской области Алексея Кузнецова на общую сумму свыше 11 млрд рублей.

Фигурант уголовных дел

Александр Шестун был назначен на должность главы Серпуховского района Московской области в 2003 году. В ноябре 2009 года против него и его заместителя Елены Базановой было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки.

По версии следствия, Шестун требовал с предпринимателя Сергея Романова взятку — земельный участок площадью 4 гектара. Бизнесмен должен был оформить участок на третьих лиц, а взамен получить земли сельхозназначения, которые Шестун обещал перевести в земли для ведения дачного строительства.

Сам подозреваемый во взяточничестве чиновник обратился к президенту Дмитрию Медведеву с жалобой на коррупцию в прокуратуре. Впрочем, дело так ничем и не закончилось. Экс-чиновник в качестве свидетеля также засветился в деле о подпольном игорном бизнесе в Подмосковье.

В апреле 2018 года Александр Шестун записал видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором рассказал о якобы оказываемом на него давлении и угрозах со стороны силовиков.

13 июня в его доме были проведены обыски, а 14 июня экс-чиновник был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий. Обыски также проходили в администрации Серпуховского района.

По версии следствия, Шестун в период с 2008 по 2014 год незаконно передал в собственность частной компании четыре земельных участка на сумму около 62,8 млн рублей.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий было переквалифицировано на мошенничество. В нем появились еще два фигуранта — Борис Криводубский и Сергей Самсонов. Следователи считают, что Шестун незаконно передал участки в их пользу. Экс-чиновник свою вину не признает. Потерпевшей стороной по делу признана администрация Серпуховского района.

Представители защиты Шестуна подали уже две жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на негуманное обращение в следственном изоляторе, а также на нарушения права на свободу слова и пределы использования ограничений в отношении прав.

Адвокат Шестуна Павел Соболев в разговоре с RT заявил, что Шестун ежегодно подавал декларации о своих доходах и доходах членов его семьи.

«Эти документы проверялись компетентными органами, в том числе прокуратурой и никаких нарушений ранее выявлено не было. Ни Шестун, ни его семья никогда не располагали таким имуществом. Мои слова подтверждаются декларациями Александра Вячеславовича», — сказал Соболев.

По мнению адвоката, Генпрокуратура пытается обвинить экс-чиновника в том, чего он не совершал, и таким образом выставить его в непригодном свете.

«Я бы расценил это как чёрный пиар, абсолютно незаконный и необъективный, — комментирует Соболев. — Шестун не занимался коммерческой деятельностью с того момента, как он возглавил район в 2003-м году. Скорее всего, имущество принадлежит третьим лицам, которые не имеют никакого отношения как к Александру Вячеславовичу, так и к данному уголовному делу. Пока непонятно, что это за юридические и физические лица. Естественно, мы всё это будем обжаловать».

Он также отметил ухудшение состояние здоровья у своего подзащитного.

«К сожалению, следственный изолятор — это не курорт, и пребывание там негативно сказывается на его самочувствие, — рассказал собеседник RT. — Сегодня на допросе Александр Вячеславович жаловался на здоровье. Положить его на обследование в центр имени Бакулева следствие отказывается, несмотря на наши многочисленные ходатайства».