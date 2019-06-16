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Более 610 тыс. вопросов уже поступило на "Прямую линию с Владимиром Путиным"

16 июня 2019, 23:54  •  67 • Политика

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Более 610 тыс. обращений к президенту зарегистрировано по состоянию на 18:00 мск воскресенья в преддверии "Прямой линии с Владимиром Путиным", которая состоится 20 июня. Инфографика с соответствующими данными была продемонстрирована в эфире телеканала "Россия-24".

Более половины обращений (362 172) приходятся на телефонные звонки, на втором месте - sms-сообщения (164 345). Через мобильное приложение был задан 28 501 вопрос, 21 642 - через соцсети, 21 600 обращений поступило через специальную форму на сайте прямой линии. Наименее популярным способом задать вопрос оказались mms-сообщения (14 598).

Дозвониться до единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40. Вопросы в виде sms или mms принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов, отправить их можно бесплатно. Сообщения принимаются только на русском языке, их объем не должен превышать 70 знаков.

Также обратиться к президенту можно через специальное мобильное приложение "Москва - Путину" или сайт программы moskva-putinu.ru. Обращения принимаются от пользователей соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к президенту, записав видеоролик. Официальные группы программы в социальных сетях - vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

Вопросы президенту будут приниматься вплоть до конца прямой линии, онлайн-трансляция которой начнется 20 июня в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия-1", "Россия-24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FМ" и "Радио России".

В 2019 году "Прямая линия с Владимиром Путиным" состоится уже в 17-й раз. Впервые такой формат общения главы государства с россиянами был организован в конце 2001 года, с тех пор прямая линия проходила ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов.

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