Более 60 тысяч - за "красный", 12 тысяч - "превышение", а потом пожизненно без прав. Система штрафов в стране развитой демократии

Как пишет автор Telegram-канала America Inside, в США существует система штрафных баллов, так называемых поинтов. За каждое нарушение водитель получает определённое количество "очков". Но как только их количество достигает 12, нарушителя лишают права управления транспортным средством.

Но это не единственная санкция. С ростом числа штрафных очков растёт и стоимость страховки. Кроме того, данные о нарушениях ПДД поступают и работодателю.

Страховка, отмечает автор поста, и так не дешёвая - порядка 400 долларов (почти 25,5 тысячи рублей) в месяц, если вы за рулём новичок. За получение поинтов прибавляйте ещё 30-40 долларов в месяц. Что касается штрафов, то за проезд на красный в Нью-Йорке первый раз вы заплатите 278 долларов (чуть более 17 тысяч рублей), в третий - 1028 долларов (почти 65,5 тысячи рублей). Четвёртого раза уже не будет - вас лишат прав.

Превышение скорости до 10 миль в час карается штрафом в 148 долларов (почти 9,5 тысячи рублей), до 30 миль в час - 203 доллара (почти 13 тысяч рублей). В школьной и рабочей зонах штрафы удваиваются. Автор Telegram-канала отмечает, что оспорить штраф можно, но это может занять около года и не факт, что попытка будет успешной.