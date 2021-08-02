Более 511 тысяч случаев остаются активными: суточный прирост числа заболевших COVID-19 в России составил 23 508

В России выявлено 23 508 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 3330 — в Москве, 1914 — в Санкт-Петербурге. С начала пандемии в стране зафиксировано 6 312 185 случаев COVID-19. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичных школьников не планируют переводить на дистанционный формат обучения. Кроме того, в санкт-петербургском институте Пастера назвали факторы невосприимчивости ряда людей к коронавирусной инфекции.

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 23 508. По числу выявленных случаев по-прежнему лидируют Москва (3330), Санкт-Петербург (1914) и Московская область (1596).

В общей сложности в РФ с начала пандемии COVID-19 зафиксировано 6 312 185 случаев заболевания, из них более 511 тыс. активных. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Россия по этому показателю занимает пятое место после США (35 млн), Индии (31,6 млн), Бразилии (19,9 млн) и Франции (6,2 млн).

За минувшие 24 часа в России были выписаны из больниц 14 893 человека, а за весь период число выздоровевших достигло 5 640 783. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за последние сутки умерли 785 пациентов, общее число летальных исходов достигло 160 137.

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 166,2 млн лабораторных исследований на коронавирус SARS-CoV-2, под наблюдением медиков остаются более 1,239 млн человек.

Власти Москвы пока не рассматривают вопрос о переводе школьников на дистанционный формат обучения в предстоящем учебном году. Об этом в интервью РБК заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы никакой удалёнки не планируем», — сказал он.

Напомним, что в минувшем учебном году столичных школьников из 6—11-х классов из-за распространения COVID-19 перевели на дистанционное обучение с 19 октября 2020 года. В очный формат они вернулись только 18 января 2021-го.

Кроме того, градоначальник рассказал о сумме ущерба, нанесённого бюджету Москвы пандемией коронавирусной инфекции.

«Мы недополучили 200—250 млрд рублей доходов за прошлый год. И за полтора года израсходовали ещё где-то 350 млрд на борьбу с COVID-19: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу», — подчеркнул он.

В свою очередь, губернатор Камчатского края Александр Кузнецов сообщил, что регион достиг «некого плато» по ситуации с COVID-19.

«Сейчас уровень госпитализации и уровень выписки сравнялся. Постепенно освобождается коечный фонд. Мы планируем ещё неделю отслеживать динамику и переходить к плановой медицине, если динамика не изменится», — цитирует его ТАСС.

Между тем улучшение эпидемиологической обстановки в регионе не повлияло на решение камчатских властей о продлении масочного режима до 31 августа.

В Чукотском автономном округе ввели обязательное ПЦР-тестирование перед выходом на работу для всех жителей, вернувшихся из поездок в другие регионы России. Исключение составят граждане, которые приступают к выполнению рабочих обязанностей не ранее чем через 14 дней после возвращения на Чукотку.

Свыше 1 млн жителей Санкт-Петербурга вакцинировались от коронавируса двумя компонентами препаратов, сообщила пресс-служба городской администрации.

«По данным на 31 июля, в Петербурге всего был привит разными вакцинами 1 328 491 человек. Из них 1 000 237 человек полностью закончили цикл вакцинации», — говорится в сообщении.

Кроме того, на городскую фармбазу поступила партия вакцины «Спутник Лайт» размером 91,8 тыс. доз.

«Многие петербуржцы ждали «Спутника Лайт». Эта вакцина поможет укрепить иммунитет тех, кто переболел. Она востребована у тех, кто по разным причинам не может рассчитывать на большие сроки между прививками двумя компонентами», — подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Помимо этого, директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал о факторах защиты от коронавирусной инфекции.

«Напряжённый научный поиск привёл нас к довольно интересным находкам: повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови , а также носители некоторых генетических маркеров», — приводит его слова издание «Известия».

По его словам, существуют и другие факторы, но их исследования только начинаются.

АГН «Москва»

© Кирилл Зыков

Также стало известно, что в сентябре в России ожидается начало клинических исследований новой вакцины от COVID-19. Речь идёт о препарате «Бетувакс-Ков-2» — субъединичной рекомбинантной вакцине на основе сферических частиц с поверхностным антигеном SARS-CoV-2, сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы. Отмечается, что в настоящее время Минздрав рассматривает заявку и по стандартной процедуре «задаёт разработчикам дополнительные вопросы».

Напомним, что на данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Республиканский отчёт

Член комитета по иностранным делам палаты представителей США республиканец Майкл МакКол представил доклад с аргументами в пользу теории о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции и действиях властей КНР, которые, по его мнению, препятствовали реагированию на пандемию COVID-19, сообщает The Hill. По мнению МакКола, преобладающая часть доказательств подтверждает, что «все дороги ведут к Уханьскому институту вирусологии».

Между тем отмечается, что авторы доклада не утверждают, что имеют убедительные доказательства своей теории, но считают важным подготовить законодательный ответ, возложив на Китай ответственность за понесённые расходы из-за пандемии. Сам же отчёт подготовлен при помощи открытых данных и косвенных сообщений.

Заметим, что китайские власти и медицинские специалисты неоднократно опровергали факт возможного возникновения COVID-19 в лаборатории. Так, в июльской статье в журнале Science China Life Sciences учёные из КНР подчеркнули, что SARS-CoV-2 имеет природное происхождение.

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В конце марта Всемирная организация здравоохранения обнародовала доклад по итогам поездки группы экспертов в Китай. Цель их визита заключалась в установлении источника происхождения коронавирусной инфекции. В документе говорилось, что лабораторное происхождение коронавируса «крайне маловероятно», но при этом не исключалась ни одна из теорий.