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Более 50% подавших заявление через «Госуслуги» избирателей проголосовали на выборах

17 сентября 2021, 16:50  •  16 • Политика
Более 50% избирателей, подавших через портал «Госуслуги» заявление на участие в дистанционном электронном голосовании, проголосовали на выборах. Об этом сообщил в пятницу, 17 сентября, замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.
«Про дистанционное электронное голосование. <…> У нас в 6 регионах, где проводится на федеральной платформе <…> уже сейчас более 50% тех, кто подавал заявление, они получили бюллетени и проголосовали», — сказал он в ходе выступления в ЦИК.
Кроме того, более 770 тыс. человек в Москве приняли участие в онлайн-голосовании на выборах ранее в этот день. Согласно данным системы, которые выводят на экранах штаба, с 08:00 мск в столице проголосовали 771 046 человек.
Свой голос уже отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу и сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Геннадий Семигин.
Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев 17 сентября сообщил, что явка российских избирателей на дистанционное голосование находится на очень высоком уровне и к концу дня может достичь 75–80%. Он уточнил, что в шести регионах страны явка уже превысила 30% от числа зарегистрировавшихся.
17 сентября голосование началось во всех регионах РФ. В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными.
Госдума VIII созыва избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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