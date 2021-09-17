Более 50% подавших заявление через «Госуслуги» избирателей проголосовали на выборах

Более 50% избирателей, подавших через портал «Госуслуги» заявление на участие в дистанционном электронном голосовании, проголосовали на выборах. Об этом сообщил в пятницу, 17 сентября, замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.

«Про дистанционное электронное голосование. <…> У нас в 6 регионах, где проводится на федеральной платформе <…> уже сейчас более 50% тех, кто подавал заявление, они получили бюллетени и проголосовали», — сказал он в ходе выступления в ЦИК.

Кроме того, более 770 тыс. человек в Москве приняли участие в онлайн-голосовании на выборах ранее в этот день. Согласно данным системы, которые выводят на экранах штаба, с 08:00 мск в столице проголосовали 771 046 человек.

Свой голос уже отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу и сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Геннадий Семигин.

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев 17 сентября сообщил, что явка российских избирателей на дистанционное голосование находится на очень высоком уровне и к концу дня может достичь 75–80%. Он уточнил, что в шести регионах страны явка уже превысила 30% от числа зарегистрировавшихся.

17 сентября голосование началось во всех регионах РФ. В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными.

Госдума VIII созыва избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.