Более 50 детей отравились в школе Одессы

Более 50 детей обратились за медицинской помощью после отравления в школьной столовой в Одессе.

Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В течение 15-19 сентября в городскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом «пищевое отравление» обратились 53 ученика школы №11 города Одесса, которые употребляли пищу в школьной столовой», — указывается в заявлении.

Уточняется, что по состоянию на 20 сентября на стационарном лечении находятся пять человек.

Ранее в Одесской области 41 человек отравился шаурмой.

В июне URA.RU передавало, что на Урале начали проверку по факту массового отравления 60 воспитанников спортшколы и тренеров после ужина в поезде.