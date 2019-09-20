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Более 50 детей отравились в школе Одессы
20 сентября 2019, 09:39 • 44 • Украина
Более 50 детей обратились за медицинской помощью после отравления в школьной столовой в Одессе.
РИА Новости
Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
«В течение 15-19 сентября в городскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом «пищевое отравление» обратились 53 ученика школы №11 города Одесса, которые употребляли пищу в школьной столовой», — указывается в заявлении.
Уточняется, что по состоянию на 20 сентября на стационарном лечении находятся пять человек.
Ранее в Одесской области 41 человек отравился шаурмой.
В июне URA.RU передавало, что на Урале начали проверку по факту массового отравления 60 воспитанников спортшколы и тренеров после ужина в поезде.
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