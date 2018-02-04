Более 50 человек госпитализированы после столкновения поездов в США

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Сегодня утром в штате Южная Каролина на юго-востоке США пассажирский поезд столкнулся с грузовым. Более 50 человек пострадали, 2 погибли.

Трагические новости поступают из американского штата Южная Каролина. В округе Лексингтон там произошло столкновение двух поездов - пассажирского и грузового.

Инцидент произошел утром 4 февраля. В результате аварии погибло два человека.

Еще свыше полусотни получили травмы и ранения разной степени тяжести. По сообщению местных правоохранителей, пассажирский поезд принадлежал компании Amtrak и следовал маршрутом из Нью-Йорка в Майами.

Учитывая всех пассажиров и членов экипажа, всего в нем находилось 139 человек. Сообщается, что в настоящее время на место происшествия прибыли работники экстренных служб. Ведутся спасательные работы.