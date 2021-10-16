Более 47 млн вакцинаций двумя компонентами: в оперштабе оценили формирование коллективного иммунитета к COVID-19

Коллективный иммунитет против коронавируса в России составляет 45%. Об этом сообщили в оперативном штабе. При этом в Москве и Московской области иммунитет превышает 60%. Вице-премьер Татьяна Голикова обратила внимание, что следить за показателями можно на сайте стопкоронавирус.рф, где запустили счётчик вакцинации.

В России вновь зафиксирован суточный антирекорд по числу новых случаев заражения COVID-19 и количеству летальных исходов за сутки — показатель достиг 33 208 и 1002 соответственно.

Предыдущие максимальные показатели были зафиксированы накануне — 32 196 и 999.

За минувшие 24 часа полностью выздоровели 21 883 человека. При этом наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрированы в Москве (6545), Санкт-Петербурге (3088) и Московской области (2403).

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 7 958 384. С начала пандемии в России выздоровели 6 981 907 пациентов, 222 315 человек скончались.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в стране уже было проведено более 200 млн лабораторных исследований на наличие вируса.

Накануне в ведомстве также сообщили о сокращении максимального срока предоставления гражданам результатов тестов на коронавирус с 48 до 24 часов.

«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», — говорится в тексте документа.

Вице-премьер Татьяна Голикова обратила внимание, что на портале стопкоронавирус.рф, публикующем статистику по коронавирусной инфекции в стране, запустили счётчик вакцинации от COVID-19.

© стопкоронавирус.рф

«Начиная с сегодняшнего дня на информационном ресурсе стопкоронавирус.рф будут публиковаться два блока данных. Это данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации как в целом по Российской Федерации, так и в регионах», — сказала она.

По её словам, соответствующие данные будут еженедельно обновляться исходя из средненедельных показателей по заболеваемости и вакцинации в стране.

Так, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на 15 октября полный курс вакцинации от COVID-19 в России прошли 47 558 639 человек. 51 018 767 человек сделали прививку первым компонентом одной из российских вакцин.

Коллективный иммунитет против вируса по стране, про данным штаба, на данный момент составляет 45%. При этом уровень коллективного иммунитета в Москве и Московской области превышает 60%.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 в столице привился 5 199 951 человек, а полный курс прививок прошли 4 784 127 граждан.

В Московской области первый компонент препарата получили 3 615 457 человек, а 3 436 225 завершили вакцинацию.

Вместе с тем, по данным столичного оперштаба, в Москве за сутки госпитализирован 1441 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 628 человек. За это время в городе скончались 72 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на COVID-19.

По мнению заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, причиной роста заболеваемости коронавирусом стал прогнозируемый сезонный подъём, к которому добавилось распространение дельта-штамма, известного большей заразностью.

По её словам, раньше один больной инфицировал двух или трёх человек, однако из-за нового штамма число случаев передачи инфекции доходит до пяти-шести.

Вакцины от COVID-19

Напомним, в России на данный момент одобрены к применению пять вакцин от коронавирусной инфекции: «Спутник V» и «Спутник Лайт» центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» разработки новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова РАН.

Между тем директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что специалисты центра приступили к доклиническим исследованиям платформы для вакцин, которые смогут в дальнейшем защищать сразу от нескольких разных вирусов или нескольких вариантов одного вируса.

РИА Новости

© Виталий Белоусов

«Смысл этой технологии в том, что можно сразу же защищать от различных штаммов одного возбудителя или даже от различных вирусов, циркулирующих в человеческой популяции в одно и то же время. Возможен такой подход — совмещаются различные антигены вирусов гриппа и коронавируса», — рассказал он.

Помимо этого, накануне институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства подал документы на регистрацию препарата от COVID-19 «МИР 19». В пресс-службе агентства уточнили, что регистрация препарата ожидается до конца года.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об открытии в столице ещё 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус.

«Мы сегодня открыли 20 пунктов в МФЦ, в торговых центрах, и с 18-го числа будут открыты ещё 30... чтобы масштабно охватить население», — приводит РИА Новости слова Собянина.

По его словам, процент выявления коронавируса при экспресс-тестах составляет около 4%.

«Надеюсь, это будет эффективным направлением для профилактики COVID-19», — заключил мэр.