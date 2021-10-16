|
Более 47 млн вакцинаций двумя компонентами: в оперштабе оценили формирование коллективного иммунитета к COVID-19
16 октября 2021, 17:10 • 20 • В России
Коллективный иммунитет против коронавируса в России составляет 45%. Об этом сообщили в оперативном штабе. При этом в Москве и Московской области иммунитет превышает 60%. Вице-премьер Татьяна Голикова обратила внимание, что следить за показателями можно на сайте стопкоронавирус.рф, где запустили счётчик вакцинации.
РИА Новости © Виталий Белоусов
В России вновь зафиксирован суточный антирекорд по числу новых случаев заражения COVID-19 и количеству летальных исходов за сутки — показатель достиг 33 208 и 1002 соответственно.
Предыдущие максимальные показатели были зафиксированы накануне — 32 196 и 999.
За минувшие 24 часа полностью выздоровели 21 883 человека. При этом наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрированы в Москве (6545), Санкт-Петербурге (3088) и Московской области (2403).
Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 7 958 384. С начала пандемии в России выздоровели 6 981 907 пациентов, 222 315 человек скончались.
В Роспотребнадзоре сообщили, что в стране уже было проведено более 200 млн лабораторных исследований на наличие вируса.
Накануне в ведомстве также сообщили о сокращении максимального срока предоставления гражданам результатов тестов на коронавирус с 48 до 24 часов.
«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», — говорится в тексте документа.
Вице-премьер Татьяна Голикова обратила внимание, что на портале стопкоронавирус.рф, публикующем статистику по коронавирусной инфекции в стране, запустили счётчик вакцинации от COVID-19.
«Начиная с сегодняшнего дня на информационном ресурсе стопкоронавирус.рф будут публиковаться два блока данных. Это данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации как в целом по Российской Федерации, так и в регионах», — сказала она.
По её словам, соответствующие данные будут еженедельно обновляться исходя из средненедельных показателей по заболеваемости и вакцинации в стране.
Коллективный иммунитет против вируса по стране, про данным штаба, на данный момент составляет 45%. При этом уровень коллективного иммунитета в Москве и Московской области превышает 60%.
Первым компонентом вакцины от COVID-19 в столице привился 5 199 951 человек, а полный курс прививок прошли 4 784 127 граждан.
В Московской области первый компонент препарата получили 3 615 457 человек, а 3 436 225 завершили вакцинацию.
Вместе с тем, по данным столичного оперштаба, в Москве за сутки госпитализирован 1441 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 628 человек. За это время в городе скончались 72 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на COVID-19.
По мнению заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, причиной роста заболеваемости коронавирусом стал прогнозируемый сезонный подъём, к которому добавилось распространение дельта-штамма, известного большей заразностью.
По её словам, раньше один больной инфицировал двух или трёх человек, однако из-за нового штамма число случаев передачи инфекции доходит до пяти-шести.
Вакцины от COVID-19
Напомним, в России на данный момент одобрены к применению пять вакцин от коронавирусной инфекции: «Спутник V» и «Спутник Лайт» центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» разработки новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова РАН.
Между тем директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что специалисты центра приступили к доклиническим исследованиям платформы для вакцин, которые смогут в дальнейшем защищать сразу от нескольких разных вирусов или нескольких вариантов одного вируса.
«Смысл этой технологии в том, что можно сразу же защищать от различных штаммов одного возбудителя или даже от различных вирусов, циркулирующих в человеческой популяции в одно и то же время. Возможен такой подход — совмещаются различные антигены вирусов гриппа и коронавируса», — рассказал он.
Помимо этого, накануне институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства подал документы на регистрацию препарата от COVID-19 «МИР 19». В пресс-службе агентства уточнили, что регистрация препарата ожидается до конца года.
В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об открытии в столице ещё 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус.
«Мы сегодня открыли 20 пунктов в МФЦ, в торговых центрах, и с 18-го числа будут открыты ещё 30... чтобы масштабно охватить население», — приводит РИА Новости слова Собянина.
По его словам, процент выявления коронавируса при экспресс-тестах составляет около 4%.
«Надеюсь, это будет эффективным направлением для профилактики COVID-19», — заключил мэр.
Подпишитесь на нас
20
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 октября 2021, 06:05
|
12 октября 2021, 01:50
|
15 октября 2021, 03:55
|
10 октября 2021, 17:45
|
10 октября 2021, 00:15
|
12 октября 2021, 21:05
|
15 октября 2021, 09:45