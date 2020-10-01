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Более 46 млн тестов: в России за сутки выявили 8945 новых случаев COVID-19

01 октября 2020, 14:10  •  69 • В России
В России за последние сутки выявлено 8945 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в стране достигло 1 185 231. За всё время выздоровели 964 242 пациента (5985— за минувшие 24 часа), скончался 20 891 человек (169 — за сутки). В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что во всемирной организации проявляют интерес к отечественной вакцине.
 
РИА Новости © Илья Питалев
 

За минувшие сутки в 85 регионах России выявлено 8945 новых случаев заболевания COVID-19. По сообщению оперштаба, у 27,1% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

В предшествовавшие этому два дня диагноз «коронавирус» был подтверждён у 8481 и 8232 человек.

По состоянию на 1 октября в России в общей сложности зафиксировано 1 185 231 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 200 098 из них остаются активными (число больных в настоящее время).

Всего в России выздоровели 964 242 пациента (81,35%), в том числе 5985 — за последние сутки.

От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, за всё время скончался 20 891 человек (1,76%). За последние сутки — 169.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее число новых случаев COVID-19, вошли Москва (2424) и Санкт-Петербург (285), а также Московская (230) Ростовская (205), Нижегородская (186) и Воронежская (171) области.

За всё время с начала эпидемии в Москве было выявлено 295 025 случаев коронавируса, из них активных — почти 40 тыс.

Согласно информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 46,4 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 221 тыс. человек. Также в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека также допустили введение дополнительных ограничительных мер из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

«Всё зависит от динамики заболеваемости», — сказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Её слова приводит РЕН ТВ.

При этом, по её словам, Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом в течение октября.

«Мы можем выйти на плато в течение ближайших 10 дней, а можем в начале ноября. Все зависит от мер контроля над инфекцией, от того, насколько население сознательно и скрупулезно будет соблюдать необходимые меры профилактики», — приводит ТАСС слова специалиста.

Тем временем руководитель отделения микробиологии латентных инфекций института имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев заявил, что нежелание обращаться к врачам является главной ошибкой заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 россиян. 

«Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет», — сказал врач-вирусолог в эфире НСН.

По его словам, не стоит заниматься самолечением, при этом основным симптомом COVID-19 является потеря обоняния, но это также может свидетельствовать о гриппе или ОРВИ.

  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

Вакцина от COVID-19

Минздрав России и Российский фонд прямых инвестиций проводят работу по ознакомлению своих международных партнёров, включая Всемирную организацию здравоохранения, с отечественной вакциной от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, секретариат ООН заинтересован в том, чтобы его сотрудники в Восточной Европе и Центральной Азии «могли в целом рассчитывать на лечение в России».

«Такой интерес свидетельствует о высокой оценке уровня нашего здравоохранения», — цитирует дипломата ТАСС.

Небензя также напомнил о предложении президента России Владимира Путина предоставить «Спутник V» для добровольной вакцинации сотрудников ООН.

«Сейчас мы обсуждаем с секретариатом ООН возможные параметры такой акции», — подчеркнул постпред России при ООН.

11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Препарат получил название в честь первого искусственного спутника Земли — «Спутник V». Ожидается, что вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.

Кроме того, директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о деталях пострегистрационных исследований препарата, которые проходят в данный момент с участием добровольцев. По его словам, ни врачи, ни сами участники испытаний не знают, что им вкалывают — плацебо или вакцину.

«Никто не знает, знает только компьютер, который все зашифровал. Человеку присваивается код», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что кодификация участников также исключает возможность введения, как плацебо, так и вакцины.

Добавим, что накануне в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» завершились клинические исследования собственной вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона». Новосибирский центр уже получил патенты на препарат. Ожидается, что процесс регистрации вакцины завершится до 15 октября.

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