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Более 45% россиян допустили возможность поддержать объединенную партию

28 января 2021, 23:05  •  96 • Политика
Возможность проголосовать за партию, которая создается в результате объединения «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России», допустили 46% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Об этом сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов в четверг, 28 января.
«При ответе на вопрос о допустимости проголосовать за объединенную партию 46% уже сегодня заявляют о том, что они рассматривают для себя такую возможность», — сказал он на заседании круглого стола Экспертного института социальных исследований «Формирование новой объединенной левопатриотической партии».
По словам Мамонова, «противоположную точку зрения выражает 41% опрошенных».
Также, по данным ВЦИОМа, 28% опрошенных сказали, что они знают об этом событии, еще 7% хорошо информированы о произошедшем.
Мамонов назвал озвученные показатели хорошими для нового партийного проекта. При этом они даже выше, чем в отношении каждой отдельной партии.
Также он привел мнение опрошенных о том, кого они видят лидером объединенной партии. На первом месте (28%) оказался Сергей Миронов, на втором месте Захар Прилепин, Геннадий Семигин — на третьем. При этом 53% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
О том, что руководители партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении трех политических сил, стало известно ранее в четверг.
Как отметил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, сегодня начинается «долгий, но абсолютно позитивный процесс объединения всех левых патриотических сил России».
О данном объединении Миронов рассказал 20 января. Он заявлял, что у новой структуры будет один председатель и ему будут помогать два заместителя.

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