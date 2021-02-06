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Более 400 тысяч тестов за сутки: в России выявлено 16 627 новых случаев коронавируса

06 февраля 2021, 15:05  •  107 • В России
За сутки в России выявлено 16 627 новых случаев коронавируса. За 24 часа выздоровел 22 831 человек, 497 скончались. С начала пандемии в РФ выявлено 3 951 233 случая COVID-19. По данным Роспотребнадзора, за последние сутки выполнено 404 тыс. тестов на коронавирус. В РФПИ рассказали, что Россия до июня сможет вакцинировать от коронавируса всех граждан, которые этого захотят.
 
© РИА Новости / Илья Питалев
 

За последние сутки в России выявлено 16 627 новых случаев коронавируса. В общей сложности на сегодняшний день в России выявлено 3 951 233 случая COVID-19.

С начала пандемии выздоровели 3 436 326 человек, в том числе 22 831 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 76 229 человек. За сутки число летальных исходов выросло на 497.

Как сообщает Роспотребнадзор, с начала наблюдений проведено свыше 104 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 404 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 626 795 человек.

В Москве выявлено 2214 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге — 1248, в Подмосковье — 955.

Как рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, Россия до июня может вакцинировать от коронавируса всех граждан, которые этого захотят.

«Безусловно, фокус на вакцинации россиян, и Россия — фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят», — сказал Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 1».

Он также отметил, что россияне получили «великую привилегию», поскольку, по его словам, в США и европейских странах массовая вакцинация запланирована на начало осени. При этом он отметил, что производители российских вакцин делают фокус на России.

Возобновление железнодорожного сообщения

Ранее стало известно, что приезжающим в Россию на поезде необходимо будет предоставить справку об отсутствии заболевания коронавирусом. Об этом говорится в опубликованных на сайте Роспотребнадзора рекомендациях Евразийской экономической комиссии по профилактике коронавируса при пассажирском железнодорожном сообщении.

«Лица, прибывшие из-за рубежа железнодорожным транспортом, обязаны представить справку об обследовании на коронавирусную инфекцию COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР», — указано в тексте.

Справка не потребуется детям в возрасте до пяти лет (при наличии справки у сопровождающих их лиц). Требования о справке также не распространяются на членов правительственных делегаций при их возвращении на родину, сотрудников локомотивных бригад и других лиц, связанных с железнодорожными перевозками.

«В случае отсутствия справки принимаются меры в соответствии с законодательством государств-членов», — также говорится в документе.

Отмечается, что в случае наличия у прибывших лиц повышенной температуры тела они должны быть изолированы в карантинном стационаре на срок до двух суток для проведения тестирования. Лица с положительным результатом направляются в инфекционный стационар для лечения. При отрицательном результате теста следует изолироваться на дому на 12 суток.

  • Сотрудник медицинской службы измеряет температуру пассажиру бесконтактным термометром на территории вокзала в Москве
  • РИА Новости
  • © пресс-служба РЖД

Также рекомендовано организовать на вокзалах отдельные коридоры для прибывающих и убывающих пассажиров. Наряду с этим рекомендуются организация температурного входного контроля, обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания и перчатками, обработка рук антисептиком и соблюдение принципов социального дистанцирования.

В документе подчёркивается, что он носит рекомендательный характер. В Роспотребнадзоре отметили, что принимаемые меры могут быть как ослаблены, так и ужесточены в соответствии с законодательством государств-членов.

Напомним, что международные железнодорожные пассажирские перевозки были приостановлены весной 2020 года на фоне пандемии COVID-19. С того момента пассажирское сообщение поездов было восстановлено только с Абхазией. Это произошло в августе 2020 года.

Согласно решению правительства, с 8 февраля Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией и увеличивает количество авиарейсов в Минск. Речь идёт о маршрутах Минск — Москва — Минск и Москва — Калининград, Калининград — Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске.

Отметим, что следовавшие в Калининград поезда не останавливались на территории Белоруссии на фоне введённых из-за пандемии ограничений.

Наряду с этим с 8 февраля увеличивается количество регулярных авиарейсов Москва — Минск с трёх до пяти в неделю, а также возобновляется воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск — по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта.

Ранее замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов рассказал, что для запуска любого закрытого ранее международного направления требуется три дня.

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