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Более 400 тысяч тестов за сутки: в России выявлено 16 627 новых случаев коронавируса
06 февраля 2021, 15:05 • 107 • В России
За сутки в России выявлено 16 627 новых случаев коронавируса. За 24 часа выздоровел 22 831 человек, 497 скончались. С начала пандемии в РФ выявлено 3 951 233 случая COVID-19. По данным Роспотребнадзора, за последние сутки выполнено 404 тыс. тестов на коронавирус. В РФПИ рассказали, что Россия до июня сможет вакцинировать от коронавируса всех граждан, которые этого захотят.
© РИА Новости / Илья Питалев
За последние сутки в России выявлено 16 627 новых случаев коронавируса. В общей сложности на сегодняшний день в России выявлено 3 951 233 случая COVID-19.
С начала пандемии выздоровели 3 436 326 человек, в том числе 22 831 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 76 229 человек. За сутки число летальных исходов выросло на 497.
Как сообщает Роспотребнадзор, с начала наблюдений проведено свыше 104 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 404 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 626 795 человек.
В Москве выявлено 2214 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге — 1248, в Подмосковье — 955.
Как рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, Россия до июня может вакцинировать от коронавируса всех граждан, которые этого захотят.
Он также отметил, что россияне получили «великую привилегию», поскольку, по его словам, в США и европейских странах массовая вакцинация запланирована на начало осени. При этом он отметил, что производители российских вакцин делают фокус на России.
Возобновление железнодорожного сообщения
Ранее стало известно, что приезжающим в Россию на поезде необходимо будет предоставить справку об отсутствии заболевания коронавирусом. Об этом говорится в опубликованных на сайте Роспотребнадзора рекомендациях Евразийской экономической комиссии по профилактике коронавируса при пассажирском железнодорожном сообщении.
Справка не потребуется детям в возрасте до пяти лет (при наличии справки у сопровождающих их лиц). Требования о справке также не распространяются на членов правительственных делегаций при их возвращении на родину, сотрудников локомотивных бригад и других лиц, связанных с железнодорожными перевозками.
«В случае отсутствия справки принимаются меры в соответствии с законодательством государств-членов», — также говорится в документе.
Отмечается, что в случае наличия у прибывших лиц повышенной температуры тела они должны быть изолированы в карантинном стационаре на срок до двух суток для проведения тестирования. Лица с положительным результатом направляются в инфекционный стационар для лечения. При отрицательном результате теста следует изолироваться на дому на 12 суток.
Также рекомендовано организовать на вокзалах отдельные коридоры для прибывающих и убывающих пассажиров. Наряду с этим рекомендуются организация температурного входного контроля, обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания и перчатками, обработка рук антисептиком и соблюдение принципов социального дистанцирования.
В документе подчёркивается, что он носит рекомендательный характер. В Роспотребнадзоре отметили, что принимаемые меры могут быть как ослаблены, так и ужесточены в соответствии с законодательством государств-членов.
Напомним, что международные железнодорожные пассажирские перевозки были приостановлены весной 2020 года на фоне пандемии COVID-19. С того момента пассажирское сообщение поездов было восстановлено только с Абхазией. Это произошло в августе 2020 года.
Согласно решению правительства, с 8 февраля Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией и увеличивает количество авиарейсов в Минск. Речь идёт о маршрутах Минск — Москва — Минск и Москва — Калининград, Калининград — Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске.
Отметим, что следовавшие в Калининград поезда не останавливались на территории Белоруссии на фоне введённых из-за пандемии ограничений.
Наряду с этим с 8 февраля увеличивается количество регулярных авиарейсов Москва — Минск с трёх до пяти в неделю, а также возобновляется воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск — по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта.
Ранее замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов рассказал, что для запуска любого закрытого ранее международного направления требуется три дня.
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