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Более 4 млн выздоровевших за всё время: в России за сутки выявлено 8885 новых случаев коронавируса

27 марта 2021, 15:55  •  120 • В России
За минувшие 24 часа в России выявили 8885 новых случаев коронавируса. За это время полностью выздоровели 10 337 человек, 387 скончались. Медики отмечают, что заболеваемость COVID-19 в стране снижается. Вместе с тем врачи рекомендуют россиянам придерживаться мер предосторожности, а также советуют пройти вакцинацию. В новосибирском центре «Вектор», разработавшем вакцину «ЭпиВакКорона», RT рассказали о преимуществах препарата. Создатели вакцины отмечают, что она полностью безопасна и способна противостоять новым штаммам коронавируса.
 
РИА Новости © Илья Питалев
 

За прошедшие сутки в России зафиксировано 8885 новых случаев коронавируса. В предшествующие два дня этот показатель составил 9167 и 9221 соответственно.

С начала пандемии выявлено 4 510 744 случая COVID-19 во всех 85 регионах РФ. За это время 4 130 498 человек выздоровели, в том числе 10 337 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний скончались 97 404 человек. За сутки число летальных исходов выросло на 387.

Больше всего новых случаев COVID-19 за минувшие 24 часа зафиксировали в Москве — 1551. В Санкт-Петербурге — 749, в Московской области — 586.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 119,1 млн лабораторных исследований на SARS-CoV-2, в том числе 341 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 482 428 человек.

Напомним, что в России в середине января стартовала массовая вакцинация от коронавируса. К настоящему времени в стране зарегистрированы три препарата: «Спутник V» разработки Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона», созданная Государственым научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» и «КовиВак» разработки Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН.

Согласно последним данным, в стране в общей сложности насчитывается более 6 тыс. пунктов вакцинации.

Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков рассказал RT о преимуществах вакцины «ЭпиВакКорона». По его словам, одна из ключевых особенностей препарата — устойчивость к мутациям штамма, заложенная при разработке вакцины.

«Мы выбирали консервативные участки из состава вирусных белков. Не иммунодоминантные, а консервативные... Иммунодоминантные эпитопы провоцируют вирус мутировать. Проявляются мутации, эти мутации мы уже все определили... И до сих пор мы отслеживаем все мутации, которые известны», — пояснил Рыжиков.

Он отметил, что все распространённые мутации, в частности, так называемые британский, южноафриканский и бразильский штаммы, не соответствуют тем консервативным участкам, которые были отобраны при разработке «ЭпиВакКороны».

«Это преимущество вакцины, которое обеспечивает её устойчивость к мутациям», — отметил учёный.

Он также упомянул в числе преимуществ препарата возможность многократного использования при вакцинации. По его словам, «один человек может ревакцинироваться всю жизнь».

Помимо прочего, он рассказал о безопасности препарата. «Синтетическая природа, отсутствие компонентов животного происхождения обеспечивают её безвредность», — сказал он.

  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов высказал мнение, что выбор препарата не имеет значения.

«С моей точки зрения, главное — привиться», — заявил Чуланов в эфире «Вести FM».

Он отметил, что на данный момент вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» разрешены для всех возрастов с 18 лет.

Чуланов добавил, что в России фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом, но цифры пока остаются высокими.

«Мы сейчас с вами видим некоторое снижение заболеваемости, что, безусловно, очень хорошо, но не надо забывать: пока всё-таки еще цифры высокие и расслабляться рано», — заключил он.

Схожей оценки о ситуации с заболеваемостью в РФ придерживается замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«В настоящее время можно говорить, что мы проходим фазу стабилизации эпидситуации с тенденцией к снижению», — цитирует ТАСС Горелова.

По его словам, всё ещё возможны суточные колебания заболеваемости COVID-19 в начале весны, так как коронавирус приобретает черты сезонной инфекции.

«Минимизировать возможный подъём заболеваемости поможет продолжение соблюдения мер предосторожности, а также вакцинация от коронавирусной инфекции», — отметил эксперт.

Горелов также высказался о действующих в России мерах по отношению к прибывающим из-за рубежа. По его словам, текущих решений в этой области достаточно, чтобы существенно снизить риски появления завозных случаев COVID-19.

Он напомнил, что возвращающиеся из-за границы россияне должны в течение трех дней сдать ПЦР-тест на коронавирус. До получения результатов исследования необходимо соблюдать карантин. Гражданам других государств разрешено прилетать в Россию с уже отрицательным тестом на коронавирусную инфекцию.

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