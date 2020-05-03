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Более 4,1 млн тестов и почти 135 тыс. заболевших: в России за сутки выявили 10 633 новых случая COVID-19

03 мая 2020, 14:05  •  132 • В России
За минувшие сутки в России зафиксировано 10 633 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 1626 человек, 58 скончались. В предшествующие этому сутки в стране обнаружили 9623 новых заболевших, за день до этого — 7933. Эксперты полагают, что рост цифр связан с увеличением объёма тестов на COVID-19, которые проводятся в РФ. По данным Роспотребнадзора, к настоящему времени проведено более 4,1 млн исследований на вирус.
 
АГН «Москва» © Софья Сандурская
 

За минувшие сутки в России выявлено 10 633 новых случая заболевания COVID-19. У 50,3% инфицрованных не было клинических проявлений болезни, сообщили в оперативном штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

За предшествующие этому сутки в РФ обнаружили 9623 новых заболевших, за день до этого — 7933. Согласно последним данным, общее число подтверждённых случаев COVID-19 в 85 российских регионах достигло 134 687.

За время эпидемии в России выздоровели 16 639 человек (12,4%), 1626 из них — за последние сутки. От осложнений, возникших на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 1280 человека (0,99%). Из них 58 умерли за последние сутки.

К настоящему времени в России проведено более 4,1 млн тестов на коронавирусную инфекцию нового типа.

  • Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России
  • RT

За последние сутки ряд регионов перешагнули отметку в 1 тыс. заболевших. В этом списке оказались Татарстан, Башкирия и Лениградская область. Лидером по количеству новых и выявленных ранее случаев остаётся Москва.

В столице за день зафиксировано 5948 новых заболевших COVID-19. В предшествующие этому сутки в городе определили 5358 новых инфицированных, днём ранее — 3561.

Согласно данным оперштаба, 84,5% новых заболевших младше 65 лет: доля инфицированных в интервале 18—45 лет составляет 39,2%, в возрасте 46—65 лет — ещё 36%. Детей среди новых заболевших 9,3%. В категории от 66 до 79 лет находятся 10% новых заболевших, старше 80 лет — 5,5%.

Рост числа зафиксированных заболевших можно объяснить увеличением объёма тестирования, пояснил вирусолог Института имени Гамалеи, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев.

«Конечно, если сделать один тест и попасть на здорового человека, то можно сказать, что заболеваемости нет. А если сделать тысячу тестов, то можно найти сто заболевших, и заболеваемость уже будет огромная», — отметил собеседник RT.

В общей сложности в столице известно о 68 606 заболевших с начала эпидемии, из них 60 848 (88,7%) болеют в настоящее время. Выздоровели 7029 (10,2%) человек, умерли 729 (1,1%).

За последние сутки в Москве от коронавируса выздоровели ещё 655 пациентов, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших продолжает увеличиваться — в последние несколько дней мы фиксируем уже более 600 человек ежедневно», — цитирует вице-мэра оперштаб.

Вместе с тем вечером 2 мая сообщалось о 34 скончавшихся в Москве пациентах с пневмонией и подтверждённым результатом на коронавирус нового типа.

Ограничения в Москве

Ранее власти Москвы рассказали о возможных изменениях пропускного режима в столице. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в случае необходимости эти нормы могут быть ужесточены, однако также не исключил и их ослабления.

В фильме «Опасный вирус 4» на телеканале «Россия 1» Собянин назвал действующую систему цифровых пропусков «инструментом более точной настройки», при помощи которого можно варьировать количество людей на улицах.

«Если нам понадобится уменьшить поток людей на дорогах, в метро, то мы просто уменьшим объём выдачи цифровых пропусков, ужесточим вообще сам контроль за выдачей пропусков и поездок. Если мы увидим какую-то угрозу, то, конечно, ни минуты не буду сомневаться, будем выходить с предложением об ужесточении этих мер», — пояснил мэр.

Вместе с тем в эфире телеканала «Россия 24» он отметил, что не исключено и смягчение ограничений, если в ближайшее время ситуация стабилизируется.

«Если мы увидим к середине мая, через две недели, что всё-таки нагрузка спадает и у нас появляется запас прочности для того, чтобы людям оказывать качественную медицинскую помощь по борьбе с COVID-19, тогда можно подумать и о мерах послабления», — сказал мэр.

Масочный режим в Подмосковье

С 12 мая пассажиров без масок или респираторов не будут пускать в общественный транспорт в Московской области, сообщила пресс-служба подмосковного правительства. Регион находится на втором месте по числу инфицированных: всего выявлено 14 136 случаев, 507 человек выздоровели, 111 скончались.

Ранее глава области Андрей Воробьёв подписал распоряжение о введении масочного режима. До 12 мая требование носит рекомендательный характер.

  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова отметила, что областной Минтранс совместно с Росгвардией и сотрудниками правоохранительных органов проверяет пассажиров общественного транспорта на наличие цифрового пропуска и соблюдения социальной дистанции.

«Рейды проходят на крупных пересадочных узлах, на остановках, на железнодорожных станциях, в автобусах, электричках и в такси... Для нераспространения коронавируса с 12 мая пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт», — сообщила Кротова.

На этом фоне в правительстве региона рассказали, что ежедневно в Подмосковье производится порядка 620 тыс. медицинских масок. За месяц этот показатель вырос вдвое благодаря перепрофилированию 11 компаний лёгкой промышленности.

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