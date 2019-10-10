Более 300 журналистов аккредитовали на пресс-конференцию Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что более 300 журналистов были аккредитованы на первую пресс-конференцию украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Аккредитованы более 300 журналистов», — написала Мендель.

Вместе с тем она пожелала удачи журналистам и президенту.

Ранее Зеленский пообещал поддерживать свободу слова в стране и не закрывать телеканалы.