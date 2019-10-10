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Более 300 журналистов аккредитовали на пресс-конференцию Зеленского
10 октября 2019, 10:39 • 116 • Украина
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что более 300 журналистов были аккредитованы на первую пресс-конференцию украинского лидера Владимира Зеленского.
Reuters
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
«Аккредитованы более 300 журналистов», — написала Мендель.
Вместе с тем она пожелала удачи журналистам и президенту.
Ранее Зеленский пообещал поддерживать свободу слова в стране и не закрывать телеканалы.
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