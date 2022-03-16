Более 30 сайтов: Роскомнадзор массово заблокировал иностранные ресурсы

Роскомнадзор заблокировал более 30 ресурсов, включая сайт "Новых известий", а также ряда русскоязычных израильских СМИ. Об этом говорится на сайте ведомства.

По требованию Генпрокуратуры заблокированы "Девятый канал" и "Вести Израиля". Также РКН заблокировал сайт эстонской газеты Postimees.

В реестр запрещённой информации внесён и сайт расследовательской группы Bellingcat* (внесена Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов).

Ранее сообщалось, что Россия сделала последнее предупреждение видеохостингу YouTube. Его сформулировал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

*признан в России СМИ-иноагентом.