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Более 30 сайтов: Роскомнадзор массово заблокировал иностранные ресурсы

16 марта 2022, 15:30  •  50 • Политика
Роскомнадзор заблокировал более 30 ресурсов, включая сайт "Новых известий", а также ряда русскоязычных израильских СМИ. Об этом говорится на сайте ведомства.
По требованию Генпрокуратуры заблокированы "Девятый канал" и "Вести Израиля". Также РКН заблокировал сайт эстонской газеты Postimees.
В реестр запрещённой информации внесён и сайт расследовательской группы Bellingcat* (внесена Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов).
Ранее сообщалось, что Россия сделала последнее предупреждение видеохостингу YouTube. Его сформулировал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
*признан в России СМИ-иноагентом.

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