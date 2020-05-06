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Более 3 тысяч смертей в день: NYT рассекретила отчёт чиновников. Трамп неловко оправдался

06 мая 2020, 09:10  •  40 • Политика
Газета The New York Times со ссылкой на документы администрации США сообщила, что власти не исключают ситуации удвоения коронавирусных смертей - до 3 тысяч в день. Президент США Дональд Трамп неловко оправдался после появления рассекреченного отчёта, напомнив о том, что для сдерживания распространения коронавируса в Америке делается многое.
Ранее американская газета The New York Times сообщила, что эксперты в Белом доме изучают модели просчёта прироста смертей и заражённости COVID-19. И, по их данным, якобы прирост заражаемости может вырасти в десять раз, а смертность так и вовсе увеличиться вдвое.
Об этом прогнозе СМИ сообщает со ссылкой на внутренний документ в администрации США. Согласно данному отчёту, уже к началу июня число умерших с подтверждённым коронавирусом может увеличиться с 1750 до 3000 человек в сутки, а заражённых - с 25 тысяч до 200 тысяч в сутки.
Президент США Дональд Трамп после появления рассекреченного отчёта неловко оправдался, напомнив о том, что для сдерживания распространения коронавируса в Америке делается многое. Глава Белого дома отметил, что, мол, этот документ не учитывает принятых мер по минимизации воздействия COVID-19.
"Но мы делаем многое относительно сдерживания", - добавил также Трамп в беседе с журналистами.
К слову, после опубликованного в СМИ отчёта заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир категорически опроверг информацию о данных прогнозах.

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