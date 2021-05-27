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Более 3,7 млн человек проголосовали на праймериз «Единой России»
27 мая 2021, 03:15 • 52 • Политика
Более 3,7 млн человек приняли участие в предварительном голосовании «Единой России», которое позволит партии определить самых перспективных кандидатов на будущих выборах, сообщили в четверг, 27 мая, в пресс-службе партии.
«Сайт процедуры работает в штатном режиме. Свой выбор уже сделали больше половины от зарегистрированных на данный момент избирателей», — заявил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.
В пятерку регионов-лидеров вошли Свердловская область (более 231 тыс. проголосовавших), Москва (181 тыс.), Московская область (172 тыс.), Краснодарский край (почти 148 тыс.) и Оренбургская область (почти 109 тыс. проголосовавших). Количество избирателей увеличивается с каждым днем, а регистрация выборщиков продолжится до 28 мая включительно, подчеркнул Перминов.
Предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 мая по 30 мая во всех регионах России. Итоги будут подведены 1 июня.
Ранее в этот же день сообщалось о 2,5 млн проголосовавших на праймериз партии, на сайте электронного голосования за два дня зарегистрировались 6,5 млн человек. Сообщалось, что внутрипартийное голосование проходит в электронном виде впервые.
На сайте pg.er.ru прошли регистрацию более 5,5 тыс. кандидатов. Конкурс на место составляет 13 человек. Среди них — общественники и волонтеры, беспартийные, каждый третий — моложе 35 лет. При этом сообщается, что сайт подвергся DDOS-атаке в первый день проведения предварительного голосования.
17 мая член Общественной палаты России Мария Бутина сообщила «Известиям», что праймериз «Единой России» стал самой открытой системой из всех политических партий в стране. По ее словам, граждане могут привнести свои идеи и свой имидж.
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