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Более 3,5 млн выздоровевших за все время: в России за сутки коронавирус выявили у 14 185 человек

14 февраля 2021, 17:25  •  12 • В России
За прошедшие 24 часа в России зафиксировано 14 185 случаев коронавируса, сообщает оперштаб. Это самый низкий суточный показатель, отмеченный в стране с 15 октября. В общей сложности в стране известно о 4 071 883 случаях COVID-19, из них 398 656 — активные. Ранее Владимир Путин отметил успехи в борьбе с распространением COVID-19. Глава государства подчеркнул, что России удалось эффективно мобилизовать ресурсы и справиться с COVID-19 лучше, чем другие страны.
 
РИА Новости © Павел Бедняков
 

За прошедшие сутки в России зафиксировано 14 185 случаев коронавируса. Это самый низкий показатель заболеваемости, зафиксированный в стране с 15 октября 2020 года. За 24 часа выздоровели 15 194 человека, 430 скончались от осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями.

С начала пандемии в РФ выявлено 4 071 883 случая коронавирусной инфекции, 398 656 из которых — активные. За это время выздоровел 3 593 101 человек. Вместе с тем зафиксировано 80 126 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 106,8 млн лабораторных тестов на COVID-19, в том числе 377 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 631 409 человек.

В Москве выявлено 1559 новых случаев коронавируса, госпитализировано 685 человек. При этом в столице от COVID-19 за сутки выздоровели 2089 человек.

Таким образом, количество выписанных после лечения от коронавируса пациентов в Москве выросло до 869 869. Количество летальных исходов за сутки достигло 58 — минимальное значение с 1 ноября.

Эффективная борьба с распространением коронавируса

Ранее Владимир Путин отметил успехи России в борьбе с распространением COVID-19. Глава государства отметил, что РФ удалось эффективно мобилизовать ресурсы.

«Был расчёт на то, что мы совсем не сможем ничего сделать с этим коронавирусом, сначала же на это рассчитывали. Исходили из того, что мы никчёмные, и звать нас никак, и мы ничего не сможем сделать. Но мы смогли. И лучше, чем другие страны», — сказал президент во время встречи с руководителями российских СМИ.

По его словам, наиболее объективным показателем является количество заболевших на 100 тыс. населения. Он отметил, что в России этот показатель составляет 12 человек.

Тем временем в России продолжается массовая вакцинация от коронавируса. По оценкам разработчика первой вакцины от COVID-19 — центра им. Гамалеи — в России привито уже около 2 млн человек.

Как полагают эксперты, после второй фазы вакцинирования россияне могут планировать отпуск. Об этом высказался главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

По его словам, вакцина защищает человека от инфицирования коронавирусом и, в том числе, делает более безопасными путешествия и другие стороны жизни.

«После второй фазы прививки можно планировать отпуск. Вакцинация не предполагает ограничений в перемещении. Прививка никаким образом не ограничивает купание в море и солнечные ванны. Но, независимо от вакцинации, всё хорошо в меру. Перегревание на солнце никому не полезно и опасно», — цитирует медика РИА Новости.

Вместе с тем Тяжельников отметил, что если человек болел коронавирусной инфекцией, но полностью выздоровел и хорошо себя чувствует, то он может вести привычный образ жизни, к которому относится и поездка в отпуск.

Однако эксперты полагают, что лица, переболевшие коронавирусом в бессимптомной форме, могут спустя полгода повторно инфицироваться из-за недостаточно устойчивого иммунитета. Такое мнение высказал главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.

По его словам, люди, которые переболели коронавирусной инфекцией, по научным данным, спустя восемь месяцев после болезни в большинстве случаев сохраняют иммунитет к коронавирусу.

«Если человек болел не в бессимптомной форме, естественно, чтобы были клинические признаки болезни. Если же человек болел бессимптомно, то через полгода он, к сожалению, может повторно заболеть коронавирусом при опредёленной вирусной нагрузке», — сказал Тимаков в эфире «Вести FM». Его слова приводит ТАСС.

Наряду с этим медик отметил, что по имеющимся у него данным, повторное заражение протекает в более лёгкой форме по сравнению с первичным случаем.

Кроме того, Тимаков предположил, что не переболевшие коронавирусом россияне, которые считают, что они не восприимчивы к вирусу, могут заболеть новым штаммом инфекции весной. По его словам, раньше для заражения нужно было находиться рядом с источником инфекции длительно. Но в данном случае речь шла о первой версии вируса, которой уже нет в циркуляции, считает врач.

«Циркулируют совершенно другие его подвиды, и вот этот британский вирус всё равно к нам придет. Люди, которые ещё не переболели и считают, что они не восприимчивы к коронавирусу, для них нужна будет меньшая вирусная нагрузка нового штамма, и они как раз будут сейчас весной заболевать», — полагает Тимаков.

Он добавил, что следующие мутации будут облегчать симптомы протекания заболевания, но вирус будет легче передаваться.

  • РИА Новости
  • © Евгений Епанчинцев

Он также предположил, что весной можно ожидать подъёма заболеваемости, поскольку «люди расслабились» и стали пренебрежительно относиться к ношению масок. Отметим, что ранее в Роспотребнадзоре напомнили о сохранении требования носить маски.

Как отметила глава ведомства Анна Попова, о стабилизации ситуации можно говорить только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер».

«Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено — вот в сегодняшнем периоде это так», — заключила она.

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