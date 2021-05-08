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Более 270 тысяч случаев остаются активными: суточный прирост числа заболевших COVID-19 в России составил 8329

08 мая 2021, 16:25  •  35 • В России
За прошедшие 24 часа в России выявлено 8329 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано 4 871 843 случая COVID-19. За весь период наблюдений выздоровели 4 488 615 человек. При этом в центре «Вектор» сообщили об отправке в регионы РФ почти 1 млн доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».
 
globallookpress.com © Konstantin Kokoshkin
 

В России за минувшие 24 часа выявили 8329 новых случаев коронавируса. Выздоровели 8255 пациентов, 370 человек умерли от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зафиксированных в стране случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло 4 871 843, из них активных — свыше 270 тыс. Выздоровели 4 488 615 человек, скончались 112 992.

Наибольшее число заболевших COVID-19 зарегистрировано в Москве (2765), Санкт-Петербурге (726) и Московской области (630).

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в РФ проведено более 131,1 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются свыше 503 тыс. человек.

Также глава управления Роспотребнадзора по республике Башкирия Анна Казак сообщила, что в регионе выявили британский штамм коронавируса.

«Отрабатываются все контакты, больные не в тяжёлом состоянии, уже часть из них выздоровели. Ситуация находится на контроле», — сказала она на оперативном совещании регионального правительства.

Кроме того, по словам заместителя руководителя новосибирского центра «Вектор» Татьяны Непомнящих, в регионы РФ направили почти 1 млн доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Помимо неё, в России зарегистрированы ещё три вакцины: «КовиВак» от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН, а также две разработки НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи — двухкомпонентная «Спутник V» и однокомпонентная «Спутник Лайт».

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова 6 мая в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным, в России 13,4 млн граждан привились первым компонентом препарата, а 9,4 млн — полностью прошли курс вакцинации. По её словам, наращивание темпов вакцинации находится в приоритете действий по борьбе с распространением COVID-19.

Вместе с тем с предложением относительно прививочной кампании в стране выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Минздрав предлагает вакцинировать всех, кто выписывается из стационаров. Это правильная идея. И подобных вариантов может быть много. Например, освобождать от административного ареста или штрафов за лёгкие нарушения в случае согласия сделать оба укола с вакциной», — написал он в своём Telegram-канале.

«Спутник V»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал журналистам о деталях телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным относительно борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, прорабатывается возможность налаживания совместного производства на турецких предприятиях российской вакцины «Спутник V».

«Речь идёт о поставках крупных партий российской вакцины в Турцию. Затем мы наладим совместное производство в Турции», — цитирует его агентство Anadolu.

Напомним, что в последние месяцы в Турции произошло ухудшение эпидемиологической обстановки. Россия на период с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с республикой.

При этом в конце апреля Анкара одобрила экстренное применение «Спутника V». Вдобавок в стране до 17 мая действует локдаун. В частности, закрыты школы, а междугородние поездки возможны только при наличии разрешения.

Помимо этого, помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симао сообщила, что ВОЗ продолжает изучение производственных и клинических аспектов российской вакцины «Спутник V». 

«Мы ожидаем, что инспекции завершатся в первую неделю июня. Если у нас будет полное досье и вся необходимая информация, то мы сможем созвать заседание технической консультативной группы (для рассмотрения вопроса о включении в список вакцин, одобренных ВОЗ для использования в экстренных ситуациях. — RT)», — цитирует её ТАСС.

По её словам, в апреле специалисты ВОЗ и Европейского агентства лекарственных средств изучали клиническую практику, а 10 мая они приступят к инспекции производственной практики четырёх производителей «Спутника V».

Как отмечают в Российском фонде прямых инвестиций, «Спутник V» занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений со стороны медицинских государственных регуляторов. 

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