Более 27,1 млн тестов: в России за сутки выявили 5635 новых случаев COVID-19

За сутки в России выявлено 5635 новых случаев заболевания коронавирусом. Днём ранее в стране был зафиксирован 5871 случай. В общей сложности диагноз COVID-19 был подтверждён у 818 129 человек. С начала эпидемии выздоровели 603 329 пациентов (73,75%), скончались 13 354 человека (1,63%). По всей стране проведено свыше 27,1 млн тестов на коронавирус. В Санкт-Петербурге, Хакасии и Камчатском крае был снят ряд ограничений, введённых из-за пандемии.

За минувшие сутки в 84 регионах России выявлено 5635 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. По сообщению оперштаба, у 24,9% новых пациентов не было клинических проявлений вируса.

В Ненецком автономном округе новые случаи не были выявлены. Субъектами с наименьшими темпами прироста стали Московская и Липецкая области (по 0,2%), а также Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Смоленская область, Забайкальский край и Севастополь (все по 0,3%).

В предшествующие этому двое суток было зафиксировано 5871 и 5811 случаев заболевания коронавирусом.

В общей сложности в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 818 120 человек. С начала эпидемии в стране выздоровели 603 329 пациентов (73,75%), в том числе 3079 — за последние сутки.

От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 13 354 пациента (1,63%). За сутки умерли 85 человек.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли Москва (694), Свердловская (252) и Нижегородская (188) области, Ханты-Мансийский АО (188), Санкт-Петербург (172), Иркутская область (165), Красноярский край (162).

Лидером в стране по количеству выявленных случаев остаётся Москва (238 641). В Департаменте здравоохранения столицы отметили, что прирост новых случаев остаётся на низком уровне с начала июля.

«За месяц число новых заболевших снизилось на 7,5%. 49,3% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,7% — от 46 до 65 лет, 8,8% — от 66 до 79 лет, ещё 3,9% — старше 80 лет. Также 7,3% среди заболевших — дети», — говорится в сообщении.

Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

Согласно информации Роспотребнадзора, в России проведено более 27,1 млн тестов на коронавирус (по этому показателю РФ находится на втором месте в мире). За сутки количество выполненных исследований выросло на 239 тыс. Под медицинским наблюдением в стране остаются 263 тыс. человек.

Также в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказали о самых эффективных дезинфекторах. Специалисты протестировали несколько десятков различных веществ.

«Этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд. Такой же эффективностью обладают хлорсодержащие дезинфектанты: в течение нескольких десятков секунд полностью обеззараживают поверхность. Дезинфектанты на основе третичных и четвертичных аминов приводят к потере жизнеспособности коронавируса в течение нескольких минут», — говорится в сообщении.

Снятие ограничений

С понедельника, 27 июля, в Санкт-Петербурге снимается ряд ограничений, введённых из-за эпидемии COVID-19. Так, в городе возобновят работу торговые центры, заведения общественного питания, детские сады и туристические агентства. Также снимаются ограничения на проведение экскурсий и деятельность частных музеев и выставочных залов.

В республике Хакасии до 9 августа продлили режим ограничительных мер, однако разрешили возобновить работу объектам общепита и магазинам непродовольственных товаров.

В Камчатском крае вновь открывается муниципальное автобусное сообщение, разрешён въезд туристам с отрицательными тестами на COVID-19. Между тем до 9 августа сохраняется режим самоизоляции и масочный режим, а также запрет на проведении массовых мероприятий.

Симптоматика и риски

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о характерных симптомах заболевания COVID-19. Он отметил, что это затруднённость дыхания, потеря обоняния и вкуса. Кроме того, пожилые люди переносят коронавирусную инфекцию тяжелее молодых.

«А если говорить о гриппе, то там у нас будет всё наоборот», — цитирует Онищенко РИА Новости.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, как отличить грипп от коронавируса.

«На сегодняшний день мы видим, что при гриппе симптоматика чётко оформлена и описана. Если вы видите, что у вас резкое повышение температуры до 40 градусов, при этом есть все другие симптомы, такие как слабость, ломота — это скорее всего грипп. Характерные симптомы для коронавируса — это потеря обоняния, потеря чувства вкуса», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

РИА Новости

© Денис Абрамов

Кроме того, руководитель курса прикладной фармакологии и фармакотерапии факультета наук о здоровье норвежского университета OsloMet Юрий Киселёв выразил мнение, что подавляющее число больных COVID-19 выздоровели без серьёзного лечения.

«Более 98% заболевших коронавирусом поправляются, причём большинство без какого-либо лечения, кроме банальных жаропонижающих. У нас есть надёжный союзник — наш иммунитет, и не стоит его недооценивать», — цитируют его «Известия».

Помимо этого, в американском журнале MedicalXpress опубликован материал об исследовании, проведённом специалистами Калифорнийского университета, из которого следует, что диабет в 12 раз увеличивает риск летального исхода при заболевании COVID-19.