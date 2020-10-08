Более 25% без клинических проявлений: суточный прирост больных коронавирусом в России составил 11 493

В России общее число выявленных случаев COVID-19 достигло 1 260 112 (11 493 — за последние сутки). При этом с начала эпидемии в стране выздоровели уже 1 002 329 человек, умерли 22 056 пациентов. В Минздраве отметили, что в РФ наблюдается сложная ситуация с распространением COVID-19, увеличивается суточный прирост больных с диагнозом «коронавирус», прежде всего в Москве. В связи с этим в Госдуме предложили запретить до конца года проведение концертов в ресторанах, кафе и барах.

По состоянию на 8 октября в мире выявлено свыше 36 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Это следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.

Наибольшее число заболевших приходится на США (более 7,5 млн), Индию (6,8 млн), Бразилию (5 млн) и Россию (1 260 112 — согласно данным оперативного штаба РФ). При этом от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией и другими заболеваниями, во всём мире умерли свыше 1,05 млн человек, в том числе 211 тыс. в США, в Бразилии (148 тыс.) и в Индии (105 тыс.).

Как отметила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович, в последние недели наблюдается быстрый рост числа случаев коронавируса как в России, так и в Европе.

«Ранее вирус был вытеснен в Европе за счёт ограничительных мер, но не был побеждён. Настало время, когда мы все должны научиться жить с этим вирусом — и при этом постараться найти способ сохранить наши общества как можно более открытыми и как можно быстрее разрывать любые цепочки передачи вируса и контролировать инфекцию», — сказала она. Её словам приводит РИА Новости.

За последние сутки в России суточный прирост новых больных с диагнозом «коронавирус» составил 11 493 (в предыдущие двое суток было выявлено 11 115 и 11 615). По сообщению оперштаба, у 25,7% новых пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции. Согласно информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 49,1 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 246 тыс. человек.

РИА Новости

© Алексей Майшев

Субъектами с наименьшими темпами прироста стали Чечня (0,2%), Ненецкий автономный округ (0,3%), а также республики Тыва, Чувашия и Татарстан (0,4%).

С начала эпидемии в России выздоровели 1 002 329 человек (79,54%), в том числе 7054 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 22 056 пациентов (1,75%). За сутки умер 191 человек.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли Москва (3323), Санкт-Петербург (461), Московская (433), Ростовская (261) и Нижегородская области (234).

По словам заведующего кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главного внештатного пульмонолога Минздрава России Сергея Авдеева, в стране наблюдается сложная ситуация с распространением COVID-19, растёт число выявляемых случаев, прежде всего в Москве.

«У нас подготовлена с весны определённая госпитальная база с койками, оборудованием, и самое важное, что есть для этого, — кадры. Поэтому будем надеться, что нам вполне хватит тех резервов, которые у нас сегодня есть для борьбы с коронавирусом», — цитирует его ТАСС.

В свою очередь, директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что в 21 регионе наблюдается подъём заболеваемости, в 15 — повторное увеличение числа больных с диагнозом «коронавирус».

«Ситуация на местах лучше видна именно руководителям регионов, и вы знаете, что регионы продолжают реализовывать свои особые полномочия в условиях эпидемии. Действительно, статистика является поводом для серьёзной обеспокоенности, а главное — является поводом для нашей внутренней мобилизации, каждого из нас», — также заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» назвала совершенно очевидным ухудшение эпидемиологической обстановки в стране, рост новых случаев зафиксирован в 60 субъектах РФ.

Лидером в стране по количеству выявленных случаев является Москва (318 111, из них активных — более 54 тыс.). Как отметили в Департаменте здравоохранения столицы, за сутки госпитализировали 1008 пациентов с COVID-19.

«Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 14% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 255 человек», — говорится в сообщении оперштаба столицы.

6 октября в Москве вновь открылись временные госпитали для больных COVID-19 в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское». При необходимости могут расконсервировать ещё два временных госпиталя для больных коронавирусом — в ТЦ «Москва» и центре на ВДНХ.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопросы граждан, связанные с принимаемыми властями мерами по борьбе с распространением COVID-19. Градоначальник также сообщил, что с начала эпидемии поддержку уже получили более 8 млн горожан. Он добавил, что на борьбу с пандемией направлено 284 млрд рублей, а фактические расходы столицы превысили 213 млрд рублей.

Помимо этого, депутат Госдумы Евгений Фёдоров в обращении к главе Роспотребнадзора Анне Поповой предложил запретить проведение концертов в ресторанах, кафе и барах до конца года на фоне обострения ситуации с COVID-19.

Как считает первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, в этой инициативе «есть рациональное зерно».

«С точки зрения того, что люди должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Когда звучит музыка, люди встают, танцуют… Самое главное требование — это, конечно, маски, социальное расстояние и, естественно, гигиена — элементарно руки мыть», — пояснил парламентарий в беседе с RT.

По его словам, стоит более строго следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил в подобных заведениях.

«Это же в руках заведения. Если будут требовать соблюдать от посетителей дистанцию, если они, условно говоря, танцуют, то в масках… Если они (владельцы ресторана. — RT) не могут этого обеспечить, тогда они действительно могут не приглашать (музыкальных исполнителей. — RT). Должно быть предъявлено требование к хозяевам этого ресторана, кафе», — заключил Тумусов.