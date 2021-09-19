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Более 23% избирателей Хабаровского края проголосовали на выборах в ГД

19 сентября 2021, 09:10  •  107 • Политика
Более 23% избирателей в Хабаровском крае проголосовали за кандидатов в Госдуму России к 10:00 по местному времени (3:00 мск), сообщил в воскресенье, 19 сентября, региональный избирком.
При этом на выборах губернатора отдали голоса более 22% избирателей.
«За губернатора на 10:00 часов (03:00 мск) проголосовали 22,88%, или 220 143 избирателей, а за претендента в Госдуму — 226 622 человек. Это 23,32% от общего числа избирателей», — уточнил краевой избирком.
На пост губернатора Хабаровского края претендуют действующий с 20 июля 2020 года врио главы региона Михаил Дегтярев (ЛДПР), телеведущая Марина Ким («Справедливая Россия — За правду»), хабаровский бизнесмен Бабек Мамедов («Родина») и пенсионер Владимир Парфенов (Партия пенсионеров).
В регионе работают 807 избирательных участков, там могут отдать свой голос 967 297 избирателей. В Приморье организованы 1297 участков, край насчитывает 1 433 850 избирателей. В Еврейской автономной области около 122 тыс. избирателей могут проголосовать на 183 участках.
По данным Центризбиркома, явка по итогам второго дня выборов на 20:00 мск по всей стране составила 31,51% без учета дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
При этом в случае ДЭГ явка на выборы по всем регионам России составляет около 80%. Как отметил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, прогноз явки в 90% на дистанционном голосовании может сбыться.
Возможность ДЭГ предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.
Ранее в субботу политконсультант Алена Август спрогнозировала, что в ближайшем будущем вырастет интерес людей в дистанционном электронном голосовании.
В этот же день руководитель НКО «Народная дипломатия — Норвегия» Хендрик Вебер заявил, что процесс выборов в России прозрачен и организован на «высочайшем уровне».
В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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