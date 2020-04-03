Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Симптомы у всех разные»: жительница Италии рассказала, как в Риме лечат пациент...
Почему именно Италия: Тайна "странных смертей" раскрыта
"В страшном сне представить не могу, чтобы Шойгу так поступил": Баране...
"Результат "смекалки" американцев": Леонков рассказал о &quo...
Главная / В России

Более 200 волонтерских организаций помогают людям по всему Казахстану

03 апреля 2020, 16:00  •  62 • В России

На начало года в стране действовали 200 волонтёрских организаций, которые объединили более 50 тысяч человек, а сейчас количество волонтёров увеличивается с каждым днём. Люди стремятся всеми силами помочь тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации

Например, в Алматы, добровольцы доставляют пенсионерам еду и медикаменты, раздают средства гигиены и помогают в супермаркетах. Руководитель общественного объединения «Я Алмаатинец» Константин Авершин, после введения ЧП объявил акцию «Кто, если не я». Ее подхватили волонтеры других регионов Казахстана, а также все действующие волонтерские движения Алматы. Такое происходит впервые, говорит координатор объединения Сауле Таукелева: «Когда объявили акцию, мы были приятно удивлены, что к нам присоединились областные волонтерские организации и потом это начало шагать по городам. Сейчас в штабе "Я Алмаатинец" 11 городов Казахстана. Изюминка нашего общественного объединения то, что мы ни с одной государственной организацией не сотрудничаем, никем не субсидируемся. Это инициатива неравнодушных алматинцев, которые своими средствами помогают людям», - сказала она.

Волонтеры занимаются развозкой продуктовых корзин многодетным, малоимущим, а также пожилым людям, им помощь оказывается первую очередь. Но и другие алматинцы не обойдены заботой. К каждой поликлинике города прикреплено несколько добровольцев, они проходят инструктаж по безопасности и после этого приступают к работе, которая не оплачивается ничем, кроме людской благодарности.

«Мы видим, что волонтерство в Казахстане постепенно принимает общенациональный масштаб, - говорил президент страны Касым-Жомар Токаев ещё в феврале, открывая Фронт-центр по координации и мониторингу общественной поддержки волонтерских проектов. - Уверен, этот процесс объединит ещё больше наших граждан благодаря мероприятиям Года волонтера. Добрые дела становятся неотъемлемой частью нашей культурной идентичности».

В частности, президент Казахстана дал высокую оценку деятельности Национальной волонтерской сети, проектов Lider.kz, Best for kids, столичного клуба «28 петель», «Клуба добряков». Эти и другие волонтёрские организации сегодня в прямом смысле слова рискуют собственной жизнью, помогая людям.

«Шьем маски, развозим продуктовые наборы»

В этом году волонтерскому движению Казахстана исполнилось 25 лет. Что движет юношами и девушками, посвятивших себя заботе о ближних? Мне кажется, исчерпывающий ответ на этот вопрос дает студент Политехнического колледжа управления образования города Шымкент Тимур Казьмин. Вот что он говорит:

«Я думаю, что на самом деле к волонтерству понятия «прийти» или «уйти» нельзя применить, так как у добра, я считаю, нет границ - в каждом из нас живет волонтер. А вообще, я хотел и хочу быть полезным обществу – людям, нуждающимся в помощи и поддержке. Волонтерская деятельность становится поистине популярной особенно среди молодежи. Откровенно говоря, это не может не радовать, ведь это говорит о растущей культуре человека, общества и даже нации.

Сейчас в режиме чрезвычайного положения волонтеры, как никогда полезны обществу. Мы совместно с другими волонтерами города шьем маски, организовываем акции по раздаче масок горожанам. Также развозим продуктовые корзины социально-уязвимым слоям населения, многодетным семьям.

Нужно отдать должное особому вниманию и поддержке волонтерства со стороны государства. Мы знаем, что президент Касым-Жомарт Токаев объявил нынешний год Годом волонтера в Казахстане, так же объявлены конкретные меры поддержки волонтеров. Это и запись в трудовой книжке, и открытие республиканского фронт-офиса, который будет курировать и координировать бескорыстную работу, а также проекты добровольчества. Так же всем студентам-волонтерам повысят стипендии и предоставят 400 малых грантов на реализацию своих проектов. Стоимость каждого гранта составит 300 тысяч тенге. Волонтеры, отличившиеся трудом, будут награждены государственными наградами. Также хочу отметить, что волонтерство – это бесценный опыт, который бесспорно пригодится в жизни».

Адресная помощь

Некоторые аналитики утверждают, что волонтерство в Казахстане берет свои истоки в философии казахского народа. С этим готовы поспорить те, кто отмечает, что в ряды движения добровольцев сегодня встают все представители многонационального народа Казахстана.

Фото: Пресс-служба президента РК

На сегодняшний день в регионах ими роздано около 70 тыс. медицинских масок, закупленных на средства меценатов. Например, семья аграриев-бизнесменов Розметовых бесплатно передала в приграничные районы 20 тонн сельскохозяйственной продукции. В Нур-Сутане и Алматы сейчас запустили проект по бесплатной раздаче еды . Инициатор фудшеринга – предприниматель Елжас Усенов . Он безвозмездно разработал сайт и сейчас призывает все точки общепита и супермаркеты зарегистрироваться и принять участие в фудшеринге!

Волонтеры Красного Полумесяца доставляют медикаменты алматинским пенсионерам на дом, помогают медицинским работникам. Международная гуманитарная организация откликнулась на просьбу врачей развезти медикаменты пациентам, которые состоят на учете в поликлиниках.

Минобороны: «Нас не заставят свернуть от цели»

Марат Мельдеханов, директор департамента здравоохранения Красного Полумесяца Казахстана рассказывает: «Наши волонтеры уже подготовленные, обученные мерам профилактики коронавирусной инфекции, сейчас работают в поликлиниках города Алматы. То есть помогают медицинским работникам в поликлиниках. Наши волонтеры через поликлиники доставляют лекарственные препараты тем людям, которые сейчас не могут выходить. Перед тем как приступить к раздаче медикаментов, все волонтеры проходят специальный инструктаж и только потом отправляются по адресам».

Студентка 4-го курса факультета психологии Карагандинского государственного университета Айсара Касымханова так объяснила почему она стала волонтером: «Волонтерство – это безвозмездная помощь тем, кто в ней действительно нуждается. Это, наверное, само желание помочь и его реализация. Волонтерство очень поспособствовало моему личностному развитию. От умения коммуницировать до организаторских навыков. А помощь другим дала осознание того, что если не человек человеку не поможет, то кто еще? Мир не такой большой, а жизнь не такая долгая, чтобы быть равнодушной к ближнему. Ну и это отличная платформа для личностного и профессионального развития, это может послужить трамплином для будущего».

К слову, всё это нам хорошо знакомо по действиям наших российских волонтёров. Как и в Казахстане сегодня огромная польза от их бескорыстной и опасной работы становится особенно очевидной. Как и в Казахстане число волонтёров в России постоянно растёт. Общероссийский народный фронт (ОНФ) уже открыл в 12 регионах страны штабы для помощи пожилым людям, которых карантин запер в домах. Они могут оставить заявки на покупку продуктов и лекарств, купить корм для домашних животных и заказать помощь по дому по телефону и в Интернете. Никто не брошен!

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
03 апреля 2020, 11:00
«Это только на словах»: В Крыму оценили желание Украины закрыть въезд россиянам, посещавшим полуостров
03 апреля 2020, 00:30
«БПЛА уже показали свою эффективность»: как Россия усиливает беспилотную авиацию
03 апреля 2020, 14:00
В украинский город на карантине не могут привезти лекарства и продукты: Коммерсанты закрыли единственную газовую заправку
03 апреля 2020, 12:30
Зафиксирован в новых регионах: в России обнаружили ещё 601 случай заражения коронавирусом
03 апреля 2020, 15:00
Мишустин не исключил худшего сценария по коронавирусу
03 апреля 2020, 02:00
Домашняя весна
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 апреля 2020, 09:35
Украина перехитрила МВФ
31 марта 2020, 09:35
Украинцы поставили бывшую империю на грань голода
30 марта 2020, 00:35
"Меня не послушают": Бежавший в США депутат заныл из-за местных чиновников
02 апреля 2020, 11:35
Взбесившихся из-за крымской земли европейцев осадили
29 марта 2020, 07:35
Эту страну не спасти. В Киеве украли тесты на коронавирус, прибывшие из КНР
31 марта 2020, 04:35
"Мичиган - это новая Украина": сенатор США "нашёл самые точные слова", чтобы описать масштаб бедствия
28 марта 2020, 06:35
Кара с небес: У Пашинского рак поджелудочной, у Геращенко цирроз печени, у Порошенко диабет, а Парубий хочет покончить жизнь самоубийством
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.