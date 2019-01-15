Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Обвинения в пропаганде и лексикон нацистов: как в Германии пытаются не допустить...
Президент Сербии Вучич: Я подарил Путину икону, он сразу поцеловал ее и перекрес...
«Не повод расслабляться»: Нижний Новгород назван лучшим городом страны по качест...
«Принять или отклонить»: в парламенте Великобритании пройдёт голосование по вопр...
Главная / В мире

Более 200 тысяч пассажиров вынуждены изменить планы из-за забастовки крупнейших аэропортов Германии

15 января 2019, 16:09  •  49 • В мире
Около 220 тысяч пассажиров вынуждены отказаться от поездок или изменить свой маршрут из-за объявленной во вторник сотрудниками служб безопасности крупнейших аэропортов Германии забастовки. Работники требуют увеличения заработной платы.
Во вторник сотрудники службы безопасности восьми крупных аэропортов Германии объявили забастовку, передает информагентство Nation News со ссылкой на издание Bild. К акции присоединились работники аэропортов в Мюнхене, Ганновере, Франкфурте-на-Майне, Гамбурге, Лейпциге, Дрездене, Бремене и Эрфурте.
По оценкам немецкого издания, забастовка может затронуть свыше 220 тысяч пассажиров, которым придется поменять свои планы. Так, крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте-на-Майне, который в год перевозит свыше 60 млн человек, отменил 610 из 1,2 тысячи запланированных рейсов. Представители авиаузла предупредили, что во время забастовки пассажирам лучше воздержаться от приезда в аэропорт.
Напомним, профсоюз выступил с требованием повысить оклад сотрудников служб безопасности аэропортов на 20 евро в час. Новый этап переговоров назначен на 23-24 января, их планируется провести в столице Германии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

49
Источник
Похожие новости
14 января 2019, 20:39
Почему США на самом деле и не думают уходить из Сирии
15 января 2019, 06:24
"Нет учителей, нет школы": Учителя Лос-Анджелеса под проливным дождем требуют повышения зарплат и сокращения учеников
15 января 2019, 12:54
10 тысяч долларов на макияж официантов и 130 тысяч — на подушки: СМИ стали известны расходы на инаугурацию Трампа
Загрузка...
15 января 2019, 12:40
Обвинения в пропаганде и лексикон нацистов: как в Германии пытаются не допустить выдачи лицензии на вещание RT Deutsch
14 января 2019, 23:39
«Не в состоянии прийти к компромиссу»: как курдский вопрос может отразиться на отношениях Турции и США
15 января 2019, 12:40
Газетные войны: как президент США нашёл повод уязвить владельца The Washington Post
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
15 января 2019, 03:09
Преемницу Меркель удивила "дипломатия" американского посла
15 января 2019, 03:09
"Порошенко перешёл к прямому подкупу": Украинские СМИ узнали о проплаченных...
15 января 2019, 03:09
Украинские трудовые мигранты рассказали о "польском рабстве"
15 января 2019, 09:39
Москва не позволит кораблям НАТО войти в Азовское море — правительство Крыма
15 января 2019, 03:09
Новый план атаки Киева на Крымский мост сравнили с мультфильмом "Марио идет граб...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 января 2019, 06:09
Жители британского города "вырастили" в местной канализации огромного "жирового монстра"
10 января 2019, 22:24
Ищущего альтернативу российской нефти Лукашенко высмеяли в Сети за "цыганский шантаж"
10 января 2019, 02:54
Американские аналитики нашли объяснение "молчанию" России об С-500 "Прометей"
14 января 2019, 12:24
70% белорусов за объединение с Россией
12 января 2019, 03:39
Киев может воевать с Москвой только на словах: Украинский полковник оценил состояние армии страны
10 января 2019, 12:39
Трамп возвращается в Сирию из-за "катастрофического результата" решения о выводе войск - Ash-Sharq Al-Awsat
12 января 2019, 19:54
Соловьев оценил речь "властителя дум" Быкова про освобождение Гитлером России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.