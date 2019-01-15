Более 200 тысяч пассажиров вынуждены изменить планы из-за забастовки крупнейших аэропортов Германии

Около 220 тысяч пассажиров вынуждены отказаться от поездок или изменить свой маршрут из-за объявленной во вторник сотрудниками служб безопасности крупнейших аэропортов Германии забастовки. Работники требуют увеличения заработной платы.

Во вторник сотрудники службы безопасности восьми крупных аэропортов Германии объявили забастовку, передает информагентство Nation News со ссылкой на издание Bild. К акции присоединились работники аэропортов в Мюнхене, Ганновере, Франкфурте-на-Майне, Гамбурге, Лейпциге, Дрездене, Бремене и Эрфурте.

По оценкам немецкого издания, забастовка может затронуть свыше 220 тысяч пассажиров, которым придется поменять свои планы. Так, крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте-на-Майне, который в год перевозит свыше 60 млн человек, отменил 610 из 1,2 тысячи запланированных рейсов. Представители авиаузла предупредили, что во время забастовки пассажирам лучше воздержаться от приезда в аэропорт.

Напомним, профсоюз выступил с требованием повысить оклад сотрудников служб безопасности аэропортов на 20 евро в час. Новый этап переговоров назначен на 23-24 января, их планируется провести в столице Германии.