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Более 200 случаев торговли людьми выявили на Украине за полгода

30 июля 2019, 16:09  •  44 • Украина
На территории Украины за первые шесть месяцев 2019 года было зафиксировано более 200 случаев противоправных действий, связанных с торговлей людьми.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook. 

«В первом полугодии 2019 года полицейские зафиксировали более 200 уголовных преступлений, связанных с торговлей людьми», — говорится в заявлении.

По информации ведомства, от незаконных действий пострадали 170 жителей Украины, в том числе пятеро детей.

В июле 2018 года начальник департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Национальной полиции Украины Артём Крищенко рассказал, что количество случаев торговли людьми в стране увеличилось на почти 30%.

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