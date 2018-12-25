Более 200 физлиц и организаций: правительство России расширило контрсанкции против Украины

Правительство России расширило контрсанкции в отношении физических и юридических лиц Украины. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Пресс-служба кабинета министров уточнила, что новые ограничительные меры затронут в общей сложности более 200 украинских граждан и организаций. В Госдуме подчеркнули, что Москва была вынуждена пойти на такой шаг в ответ на недружественные действия Киева, а в Совете Федерации, в свою очередь, отметили, что санкции вводятся в отношении руководства Украины, а не населения страны.

Правительство РФ расширило список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых применяются специальные экономические меры. Соответствующее постановление во вторник, 25 декабря, подписал глава кабинета министров Дмитрий Медведев.

«Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России», — написал премьер-министр в Twitter.

Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 25 декабря 2018 г.

Между тем пока неясно, кто именно подпал под российские финансовые ограничения. Известно лишь, что эти меры затронут свыше 200 граждан Украины и украинских организаций.

«Подписанным постановлением списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы правительства РФ.

Отметим, что 1 ноября Медведев утвердил контрсанкции в отношении 322 украинских физических лиц и 68 компаний в рамках реализации президентского указа «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации» от 22 октября.

Постановление было подписано в качестве ответа на недружественные действия в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и направлено на нормализацию двусторонних отношений.

Ограничительные меры предусматривали замораживание безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы РФ.

Среди тех, кто уже подпал под российские контрсанкции, можно выделить спикера Верховной рады Андрея Парубия, бывшего премьер-министра и главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, главу МВД Арсена Авакова, министра обороны Степана Полторака, пресс-секретаря президента Святослава Цеголко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, начальника Генштаба Виктора Муженко, главу СБУ Василия Грицака и генпрокурора Юрия Луценко.

Кроме того, рестрикции затронули 68 украинских компаний, представляющих автомобильную, сельскохозяйственную, пищевую, химическую, горнодобывающую, горно-обогатительную и топливную промышленность, а также страховые фирмы, банки и фармакологические предприятия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Москва очень долго сдерживалась и не принимала зеркальных мер, но нынешний киевский режим зашёл слишком далеко, чтобы не отвечать на его недружественные шаги.

«Это зеркальные меры, это ответные меры: Россия не является инициатором такого рестрикционного обмена. Но вместе с тем это вынужденная мера, это ответ на те шаги, которые были предприняты украинской стороной», — пояснял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Лишь отвечаем на недружественную политику»

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT выразил сожаление, что Москве приходится действовать зеркально.

«Конечно, печально, что приходится применять подобные меры во взаимоотношениях с братским народом. Но учитывая, что киевский режим всё более агрессивно ведёт себя по отношению к России, что нарушаются права российских компаний, которые действуют на Украине, и их работа практически сведена на нет, приходится применять такие ограничительные меры», — сказал парламентарий.

Он отметил, что в межгосударственных отношениях принята практика зеркального реагирования на введение недружественных мер.

«В данном случае очевидно, что не мы начали эту практику — мы лишь отвечаем на недружественную политику, которую проводит нынешнее руководство Украины в отношении нашей страны», — заключил Морозов.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков тоже напомнил, что расширение санкций является ответной мерой на ту политику, которую проводит Киев.

«С каждым днём они порождают всё новые и новые конфликты. При этом вся их политика строится исключительно на русофобии. То есть они делают всё для ухудшения отношений с Россией, устраивают провокации. В этой ситуации совершенно правильно вводить санкции против конкретных лиц, верхушки украинского сообщества, которую сложно назвать элитой, поскольку элита — это положительное понятие. Для них данное слово, мне кажется, неприменимо», — отметил сенатор в разговоре с RT.

Он также отметил: принципиально важно, что ограничительные меры вводятся против конкретных физических и юридических лиц, а не против украинского населения в целом.