Более 2 тысяч пунктов вакцинации: Голикова рассказала о ходе прививочной кампании против COVID-19 в России

В России открыты уже более 2,2 тыс. пунктов для вакцинации от коронавирусной инфекции, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. На данный момент, по её словам, в стране произведено порядка 7,6 млн доз вакцины, 2,1 млн из них поставлены в регионы. В России за последние сутки был выявлен 20 921 новый случай коронавирусной инфекции, наибольшее число зафиксировано в Санкт-Петербурге (3056), Москве (2668) и Московской области (1121).

В России уже открыты более 2,3 тыс. пунктов для вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

«На момент, когда президент давал поручение о переходе от масштабной к массовой вакцинации, такой простой пример: в России было порядка 1 300 пунктов вакцинации, сейчас их уже 2 250. И они с каждым днём открываются и открываются, я бы даже сказала, с каждым часом», — отметила она.

Голикова добавила, что со следующей недели планируется дополнительно нарастить объёмы производства и поставок вакцин. На данный момент, по её словам, в стране произведено порядка 7,6 млн доз, 2,1 млн из них поставлены в регионы. Вице-премьер рассказала, что в первом квартале 2021 года в медицинские организации должно поступить более 17 млн доз вакцины от COVID-19.

«Мы сейчас за эту неделю сформировали предварительный план вакцинации на I квартал 2021 года... и мы оцениваем, что, если всё пойдет без сбоев, то мы сможем вовлечь в этот процесс порядка 20 млн наших граждан», — добавила она.

В России за последние сутки был выявлен 20 921 новый случай коронавирусной инфекции (в предшествовавшие этому два дня суточный прирост составил 21 513 и 21 887).

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге (3056), Москве (2668) и Московской области (1121).

За минувшие 24 часа вылечились 27 779 человек, 559 пациентов скончались.

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что с начала пандемии в стране было проведено более 98,9 млн лабораторных исследований на выявление коронавируса. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие инфекции остаются около 643 тыс. человек.

За всё время в России зарегистрировано 3 698 273 случая коронавируса. От осложнений, развившихся на фоне инфекции, и сопутствующих заболеваний, скончался 68 971 пациент, 3 109 315 человек выздоровели.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ситуация с COVID-19 в столице внушает осторожный оптимизм, и выразил надежду, что в городе удастся сохранить тренд на улучшение эпидемиологической обстановки.

«Должен сказать, что риски остаются крайне серьёзными. Мы же видим, как драматически развивается ситуация в европейских странах. Устанавливается комендантский час, вводятся жёсткие ограничения, больницы переполнены тяжелобольными людьми», — приводит слова Собянина ТАСС.

На этом фоне мэр призвал тщательно соблюдать требования санитарных врачей и действующие в столице ограничительные меры.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная также предупредила о вероятности небольших подъёмов заболеваемости в стране и призвала соблюдать такие меры предосторожности, как социальная дистанция и ношение масок.

В Москве с пятницы, 22 января, смягчили некоторые ограничения, введённые с целью замедлить распространение вируса. К обычному режиму работы разрешено вернуться колледжам и учреждениям дополнительного образования, театры и кинотеатры могут увеличить количество зрителей с 25 до 50% от общей вместимости зрительного зала. Возобновляется работа музеев, библиотек, а также проведение зрелищных и развлекательных мероприятий при соблюдении определённых условий. Тем не менее продолжает действовать требование о переводе на дистанционку 30% сотрудников столичных предприятий и о домашнем режиме для пожилых москвичей.

Между тем заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов напомнил, что иммунитет после вакцинации вырабатывается у человека через 32-45 дней, максимум — через 56 дней. Перед тем как сделать прививку, специалист рекомендовал сдать тест на наличие антител к COVID-19, чтобы избежать антигенной перегрузки организма, если инфекция была перенесена бессимптомно.

При этом Горелов добавил, что люди, переболевшие коронавирусом, могут не вакцинироваться до осени 2021 года.

«Перенёсшие коронавирусную инфекцию на данном этапе могут быть абсолютно спокойны и не записываться на вакцинацию минимум до осени. Абсолютно точно», — заявил он в эфире телеканала «Доктор».

Он также посоветовал тем, кто уже перенёс COVID-19, привиться вакциной Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова.

«На мой взгляд, в ситуации, если вы перенесли коронавирус, иммунитет снизился, то, вероятнее всего, наиболее адекватно прививаться будет живой ослабленной вакциной», — пояснил специалист.

Reuters

© Shamil Zhumatov

Напомним, 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции, получившую название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Позже Минздравом был зарегистрирован второй препарат от COVID-19 — «ЭпиВакКорона» ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор». В конце января — начале февраля ожидается регистрация третьей вакцины, созданной в центре Чумакова РАН.

Помимо этого, Горелов рассказал о новом так называемом «британском» штамме SARS-CoV-2.

«Британский» штамм принципиально не отличается от того «уханьского» штамма или тех штаммов, которые циркулировали. Потому что даже одного процента изменения в геноме не произошло», — сообщил эксперт.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе пресс-конференции предположил, что выявленная в королевстве разновидность COVID-19 может приводить к более высокой смертности.

В свою очередь, в ВОЗ заявили, что к росту летальных случаев приводит не новый штамм вируса, а перегрузка систем здравоохранения, и подчеркнули необходимость сделать всё возможное, чтобы прекратить передачу инфекции.

«Если повышается трансмиссивность, то увеличивается число заболевших. Это приводит к тому, что большему количеству людей требуется лечение в стационаре и отделениях интенсивной терапии. Соответственно, системы здравоохранения перегружаются, и из-за этого увеличивается смертность», — цитирует ТАСС заявление эксперта организации Марии ван Керкхове.