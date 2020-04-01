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Более 2,7 тыс. случаев в 75 регионах: за сутки в России выявлено 440 заболевших COVID-19

01 апреля 2020, 15:30  •  64 • В России
В России выявлено 440 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. Всего в стране насчитывается более 2,7 тыс. инфицированных в 75 регионах. Роспотребназдор выпустил новые указания для борьбы с распространением COVID-19, в которых постановил соблюдать дистанцию не менее метра. Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о мерах контроля за находящимися на карантине россиянами. Премьер также сообщил о расширении производства тест-систем для выявления COVID-19.
 
РИА Новости © Евгений Биятов
 

За сутки в России выявлено 440 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 35 регионах.

В общей сложности в стране насчитывается более 2,7 тыс. заболевших в 75 регионах. За весь период зафиксировано как минимум 24 летальных случая, семь из них — в последние сутки. Выздоровели 190 человек.

В Москве выявлено 267 новых случаев заболевания. В общей сложности в столице к настоящему времени известно о 1880 инфицированных COVID-19.

«Среди новых заболевших — 117 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 87 человек — от 46 до 65 лет и 34 человека старше 65 лет, причём 12 из них — старше 80 лет. Также коронавирус подтверждён у 29 детей. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», — сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением вируса.

Роспотребнадзор разместил постановление руководителя ведомства Анны Поповой. В документе перечислены дополнительные меры по недопущению распространения COVID-19.

Среди прочего, в постановление вошло указание о соблюдении гражданами максимальной безопасной дистанции.

«Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее одного метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси», — говорится в документе.

Также в документе приведён перечень лиц, которым необходимо проводить тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19. В него вошли все россияне старше 65, обратившиеся к медикам с соответствующими заболеванию симптомами, и лица, прибывшие на территорию РФ с признаками респираторных заболеваний.

Порядок тестирования также касается людей, контактировавших с заражёнными, и медработников с угрозой инфицирования COVID-19.

Кроме того, в среду глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал о порядке действий для тех, кто находится на карантине. Как отметил глава кабмина, такие россияне обязаны самостоятельно заполнять журнал о самочувствии и подтверждать своё пребывание дома.

«С помощью операторов связи будет контролироваться нахождение прибывшего гражданина на карантине, и в случае несоблюдения условий самоизоляции операторы будут передавать соответствующую информацию в том числе и в МВД», — отметил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ.

Премьер рассказал, что в РФ расширяется производство тест-систем для выявления вируса, а также растёт количество выполняемых тестов.

«Мы продолжаем принимать меры, все необходимые меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции и активно расширяем в первую очередь производство в том числе тест-систем, наращиваем число проводимых исследований для выявления этого заболевания», — отметил глава кабмина. 

Также на russian.rt.com Карта RT: в каких регионах России зафиксирована коронавирусная инфекция COVID-19

Ранее стало известно, что коронавирусной инфекцией COVID-19 заразился главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он сообщил, что чувствует себя хорошо и перешёл на дистанционную работу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин на регулярной основе проходит тестирование на коронавирус. Напомним, что на прошлой неделе российский лидер посещал больницу в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. Владимир Путин осмотрел медцентр и поговорил непосредственно с самим Проценко.

RT взял комментарий у одного из пациентов, прошедших лечение в инфекционной больнице в Коммунарке. Виталий Миронов успешно излечился от коронавируса и вернулся домой.

«Мне нужно находиться на карантине до конца следующей недели. В целом моё состояние отличное, я чувствую себя прекрасно», — отметил он.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 1 апреля в мире зафиксировано более 860 тыс. случаев заболевания коронавирусом. При этом наибольшее число подтверждённых случаев зарегистрировано в Соединённых Штатах Америки — свыше 180 тыс. В то же время жертвами инфекции во всём мире уже стали как минимум 42 тыс. человек.

В Европе пандемия в наибольшей степени затронула Италию, где подтверждено свыше 105 тыс. случаев заболевания при более 12 тыс. погибших. Вместе с тем известно о 15 тыс. человек, выздоровевших после заболевания.

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