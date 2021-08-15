Более 172 млн тестов с начала пандемии: в России за сутки выявили 21 624 новых случая коронавируса

За прошедшие 24 часа в России выявили 21 624 случая коронавируса. С начала пандемии в стране в общей сложности зафиксировали 6,6 млн заболевших COVID-19. Более 5,8 млн человек выздоровели, свыше 16 тыс. из них — за прошедшие сутки. Между тем медики предупреждают, что осенью вирус SARS-CoV2 может вновь мутировать. В этой связи эксперты рекомендуют россиянам пройти вакцинацию, чтобы минимизировать вероятность заразиться COVID-19.

За прошедшие сутки в России выявлено 21 624 новых случая коронавируса. В то же время полностью выздоровели 16 426 человек, 816 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

В предшествующие сутки в стране выявили 22 144 новых случая заболевания, а также 819 летальных исходов.

За всё время наблюдений в РФ выявлено 6 600 836 случаев коронавируса. Зафиксировано 170 499 летальных исходов, выздоровели 5 884 316 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии выполнено свыше 172,1 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 485 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1,25 млн человек.

В Москве за 24 часа выявлено 1954 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 614 человек, скончались 58 пациентов. По данным столичного оперштаба, на ИВЛ находятся 329 человек.

Больше 1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки также выявлено в Санкт-Петербурге (1668) и Московской области (1359). Отметим, что число новых заболевших в Санкт-Петербурге оказалось самым низким с 1 июля.

Регионами с наименьшими темпами прироста новых заболевших стали Москва (0,13%), Татарстан (0,21%), Алтай, Псковская область и Карачаево-Черкесия (0,23%).

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При этом число новых случаев коронавирусной инфекции в стране сокращается уже четвёртую неделю подряд. Пиковое значение заболевших фиксировалось в середине июля, когда было выявлено более 174 тыс. за неделю. В каждую последующую неделю прирост заболевших снижался в недельном выражении. Так, с 9 по 15 августа зафиксировано около 153 тыс. новых случаев коронавируса.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире к настоящему времени выявлено более 207 млн случаев коронавируса. Общее количество смертей в результате COVID-19 достигло 4,36 млн.

Новые штаммы коронавируса

Эксперты полагают, что вызвавший пандемию вирус SARS-CoV2 пока продолжает присутствовать в большинстве стран даже на фоне спада заболеваемости. Как отметил главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков, осень может стать временем появления очередной мутации коронавируса.

«Основные мутации коронавируса происходят осенью. После появления новой мутации для того, чтобы она «подняла голову» и вызвала всплеск заболеваемости, должно пройти время. После мутации это где-то 4—5 месяцев», — цитирует Тимакова радио Sputnik.

Врач полагает, что осенью в России может начаться новый подъём заболеваемости, а к декабрю ситуация стабилизируется.

«То есть заболеваемость останется, но на уровне, который не будет критичным для здравоохранения. Дальше, весной, ситуация будет зависеть от нового штамма коронавируса», — полагает эксперт. Он также подчеркнул, что россиянам следует пройти вакцинацию сейчас, чтобы избежать заражения осенью.

Индивидуальный план лечения

В Белгородском государственном национальном исследовательском университете (НИУ «БелГУ») создали и зарегистрировали бесплатную программу для медиков, помогающую составить индивидуальный план лечения пациентов с коронавирусом с учётом рекомендаций Минздрава РФ.

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Разработанная в БелГУ программа позволит медикам составить индивидуальный план лечения пациентов. Она доступна по открытой лицензии сотрудникам медицинских учреждений.

Авторы проекта подчеркнули, что программа предназначена только для использования медиками.

«После запуска программы «Амбулаторная помощь при COVID-19» врачу на выбор предлагается заполнить параметры, относящиеся к состоянию пациента. Далее программа анализирует данные и в соответствии с рекомендациями предлагает рассмотреть те или иные тактики ведения пациента», — цитирует ТАСС автора проекта, доцента кафедры фармакологии и клинической фармакологии университета Романа Бонцевича.

В процессе планирования лечения программа принимает во внимание объективные и лабораторные параметры, в частности температуру, давление, сатурацию, вероятное или определённое поражение лёгких, а также дополнительные факторы риска — возраст пациента, наличие ожирения, хронических заболеваний бронхолёгочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, онкологических заболеваний.