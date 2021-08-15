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Более 172 млн тестов с начала пандемии: в России за сутки выявили 21 624 новых случая коронавируса
15 августа 2021, 21:10 • 6 • В России
За прошедшие 24 часа в России выявили 21 624 случая коронавируса. С начала пандемии в стране в общей сложности зафиксировали 6,6 млн заболевших COVID-19. Более 5,8 млн человек выздоровели, свыше 16 тыс. из них — за прошедшие сутки. Между тем медики предупреждают, что осенью вирус SARS-CoV2 может вновь мутировать. В этой связи эксперты рекомендуют россиянам пройти вакцинацию, чтобы минимизировать вероятность заразиться COVID-19.
АГН «Москва» © Денис Гришкин
За прошедшие сутки в России выявлено 21 624 новых случая коронавируса. В то же время полностью выздоровели 16 426 человек, 816 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.
В предшествующие сутки в стране выявили 22 144 новых случая заболевания, а также 819 летальных исходов.
За всё время наблюдений в РФ выявлено 6 600 836 случаев коронавируса. Зафиксировано 170 499 летальных исходов, выздоровели 5 884 316 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии выполнено свыше 172,1 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 485 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1,25 млн человек.
В Москве за 24 часа выявлено 1954 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 614 человек, скончались 58 пациентов. По данным столичного оперштаба, на ИВЛ находятся 329 человек.
Больше 1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки также выявлено в Санкт-Петербурге (1668) и Московской области (1359). Отметим, что число новых заболевших в Санкт-Петербурге оказалось самым низким с 1 июля.
Регионами с наименьшими темпами прироста новых заболевших стали Москва (0,13%), Татарстан (0,21%), Алтай, Псковская область и Карачаево-Черкесия (0,23%).Также на russian.rt.com Умерли 819 пациентов: в России зафиксирован максимум смертей от коронавируса за сутки с начала пандемии
При этом число новых случаев коронавирусной инфекции в стране сокращается уже четвёртую неделю подряд. Пиковое значение заболевших фиксировалось в середине июля, когда было выявлено более 174 тыс. за неделю. В каждую последующую неделю прирост заболевших снижался в недельном выражении. Так, с 9 по 15 августа зафиксировано около 153 тыс. новых случаев коронавируса.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире к настоящему времени выявлено более 207 млн случаев коронавируса. Общее количество смертей в результате COVID-19 достигло 4,36 млн.
Новые штаммы коронавируса
Эксперты полагают, что вызвавший пандемию вирус SARS-CoV2 пока продолжает присутствовать в большинстве стран даже на фоне спада заболеваемости. Как отметил главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков, осень может стать временем появления очередной мутации коронавируса.
Врач полагает, что осенью в России может начаться новый подъём заболеваемости, а к декабрю ситуация стабилизируется.
«То есть заболеваемость останется, но на уровне, который не будет критичным для здравоохранения. Дальше, весной, ситуация будет зависеть от нового штамма коронавируса», — полагает эксперт. Он также подчеркнул, что россиянам следует пройти вакцинацию сейчас, чтобы избежать заражения осенью.
Индивидуальный план лечения
В Белгородском государственном национальном исследовательском университете (НИУ «БелГУ») создали и зарегистрировали бесплатную программу для медиков, помогающую составить индивидуальный план лечения пациентов с коронавирусом с учётом рекомендаций Минздрава РФ.Также на russian.rt.com В России разработали терминал бесконтактной диагностики респираторных заболеваний
Разработанная в БелГУ программа позволит медикам составить индивидуальный план лечения пациентов. Она доступна по открытой лицензии сотрудникам медицинских учреждений.
Авторы проекта подчеркнули, что программа предназначена только для использования медиками.
В процессе планирования лечения программа принимает во внимание объективные и лабораторные параметры, в частности температуру, давление, сатурацию, вероятное или определённое поражение лёгких, а также дополнительные факторы риска — возраст пациента, наличие ожирения, хронических заболеваний бронхолёгочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, онкологических заболеваний.
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