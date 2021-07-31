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Более 165 млн тестов с начала пандемии: в России за сутки выявили 23 807 новых случаев коронавируса
31 июля 2021, 20:00 • 71 • В России
За прошедшие 24 часа в России выявили 23 807 новых случаев COVID-19. За это время полностью выздоровел 19 771 человек, 792 скончались. По данным Роспотребнадзора, за сутки выполнено 527 тыс. тестов на коронавирус. На фоне ситуации с заболеваемостью главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко высказался о вакцинации от инфекции, в частности, опровергнув предположения о возможности заражения после прививки. Тем временем стало известно, что производство российской вакцины «Спутник V» стартовало в Узбекистане.
РИА Новости © Илья Питалев
За прошедшие сутки в России выявлено 23 807 новых случаев коронавируса. В то же время полностью выздоровел 19 771 человек, 792 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.
За всё время наблюдений в РФ выявлено 6 265 873 случая коронавируса. Зафиксировано 158 563 летальных исходов, выздоровели 5 608 619 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 165,3 млн лабораторных тестов на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 527 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1 126 951 человек.
В Москве за прошедшие сутки выявлено 3514 новых случаев коронавируса. За это время госпитализированы 918 человек, скончались 73 пациента. По данным столичного оперштаба, на ИВЛ находятся 482 человека.
Денис Проценко о вакцинации
Главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» в Коммунарке Денис Проценко высказался о возможности заразиться коронавирусом после вакцинации. Проценко отметил, что предположение о заболевании COVID-19 после вакцинации противоречит логике.
При этом, по словам врача, после первого этапа вакцинации люди «склонны расслабляться» и «ощущать себя в доспехах», хотя иммунитет к вирусу к этому моменту ещё не сформировался.
Производство «Спутник V» в Узбекистане
Первые партии вакцины «Спутник V» против коронавируса произведены в Узбекистане на мощностях предприятия Jurabek Laboratories, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ и один из ведущих фармацевтических производителей Узбекистана — Jurabek Laboratories — объявляют о производстве первых партий российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Препарат, произведённый в Узбекистане, будет использоваться для реализации программы вакцинации населения против коронавируса в стране», — сообщил фонд.
Валидационные партии «Спутника V» направлены в центр им. Гамалеи для контроля качества. По итогу получения положительных результатов предприятие сможет приступить к выпуску коммерческих партий.
Отметим, что к настоящему времени вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек.
ВОЗ о ситуации с COVID-19 в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что достижения в борьбе с коронавирусной инфекцией в мире оказались под угрозой.
«В пяти из шести регионов ВОЗ инфицирование COVID-19 выросло за последние четыре недели на 80%, то есть почти удвоилось. В Африке смертность увеличилась на 80%», — цитирует его ТАСС.Также на russian.rt.com ВОЗ: достижения в борьбе с коронавирусом в мире находятся под угрозой
Как отметил глава ВОЗ, росту масштабов заболевания и смертности способствовало увеличение мобильности и контактов, а также ненадлежащее применение мер в сфере здравоохранения и социальных мер.
Он также предположил, что на фоне продолжения мутаций коронавируса следует ожидать появления новых опасных штаммов. Гебрейесус подчеркнул, что ВОЗ предупреждала об изменениях вируса с момента первых сообщений о его появлении.
«Таким образом, возникло четыре варианта, вызывающие обеспокоенность, и будет появляться ещё больше, пока вирус продолжает распространяться», — сказал глава ВОЗ на брифинге.
По его словам, рост заболеваемости, зафиксированный в последние недели, обусловлен штаммом «дельта».
Штамм «дельта» в России
В центре «Вектор» Роспотребнадзора высказались о вероятности вытеснения в России дельта-штамма коронавируса вариантом «лямбда».Также на russian.rt.com В «Векторе» высказались об эффективности вакцин против новых вариантов COVID-19
Напомним, что так называемый штамм «лямбда» был впервые был зарегистрирован в Перу в декабре 2020 года.
«В настоящее время лямбда-штамм отсутствует в России. Всемирная организация здравоохранения не относит лямбда-штамм к вариантам, вызывающим озабоченность (VOC). То, что лямбда-штамм вытеснит вариант дельта, представляется сомнительным», — цитирует ТАСС сообщение «Вектора».
Взаимное признание COVID-сертификатов
Ранее также стало известно, что Минздрав России ведёт консультации с представителями ЕС о признании сертификатов о вакцинации от коронавируса на взаимной основе, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.
По его словам, делать заявления о каких-то окончательных договорённостях преждевременно.
Напомним, что ранее в Минздраве рассказали о получении письма от Евросоюза с предложением о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19 и готовы к его обсуждению.
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