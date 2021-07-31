Более 165 млн тестов с начала пандемии: в России за сутки выявили 23 807 новых случаев коронавируса

За прошедшие 24 часа в России выявили 23 807 новых случаев COVID-19. За это время полностью выздоровел 19 771 человек, 792 скончались. По данным Роспотребнадзора, за сутки выполнено 527 тыс. тестов на коронавирус. На фоне ситуации с заболеваемостью главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко высказался о вакцинации от инфекции, в частности, опровергнув предположения о возможности заражения после прививки. Тем временем стало известно, что производство российской вакцины «Спутник V» стартовало в Узбекистане.

За прошедшие сутки в России выявлено 23 807 новых случаев коронавируса. В то же время полностью выздоровел 19 771 человек, 792 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

За всё время наблюдений в РФ выявлено 6 265 873 случая коронавируса. Зафиксировано 158 563 летальных исходов, выздоровели 5 608 619 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 165,3 млн лабораторных тестов на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 527 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1 126 951 человек.

В Москве за прошедшие сутки выявлено 3514 новых случаев коронавируса. За это время госпитализированы 918 человек, скончались 73 пациента. По данным столичного оперштаба, на ИВЛ находятся 482 человека.

Денис Проценко о вакцинации

Главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» в Коммунарке Денис Проценко высказался о возможности заразиться коронавирусом после вакцинации. Проценко отметил, что предположение о заболевании COVID-19 после вакцинации противоречит логике.

«Я всей своей нормальной человеческой, не врачебной логикой не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины. Поэтому это спекуляция антиваксеров, иначе это назвать нельзя. Люди идут против банальной логики», — цитирует РБК Проценко.

При этом, по словам врача, после первого этапа вакцинации люди «склонны расслабляться» и «ощущать себя в доспехах», хотя иммунитет к вирусу к этому моменту ещё не сформировался.

Производство «Спутник V» в Узбекистане

Первые партии вакцины «Спутник V» против коронавируса произведены в Узбекистане на мощностях предприятия Jurabek Laboratories, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ и один из ведущих фармацевтических производителей Узбекистана — Jurabek Laboratories — объявляют о производстве первых партий российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Препарат, произведённый в Узбекистане, будет использоваться для реализации программы вакцинации населения против коронавируса в стране», — сообщил фонд.

Валидационные партии «Спутника V» направлены в центр им. Гамалеи для контроля качества. По итогу получения положительных результатов предприятие сможет приступить к выпуску коммерческих партий.

Отметим, что к настоящему времени вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек.

ВОЗ о ситуации с COVID-19 в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что достижения в борьбе с коронавирусной инфекцией в мире оказались под угрозой.

«В пяти из шести регионов ВОЗ инфицирование COVID-19 выросло за последние четыре недели на 80%, то есть почти удвоилось. В Африке смертность увеличилась на 80%», — цитирует его ТАСС.

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Как отметил глава ВОЗ, росту масштабов заболевания и смертности способствовало увеличение мобильности и контактов, а также ненадлежащее применение мер в сфере здравоохранения и социальных мер.

Он также предположил, что на фоне продолжения мутаций коронавируса следует ожидать появления новых опасных штаммов. Гебрейесус подчеркнул, что ВОЗ предупреждала об изменениях вируса с момента первых сообщений о его появлении.

«Таким образом, возникло четыре варианта, вызывающие обеспокоенность, и будет появляться ещё больше, пока вирус продолжает распространяться», — сказал глава ВОЗ на брифинге.

По его словам, рост заболеваемости, зафиксированный в последние недели, обусловлен штаммом «дельта».

Штамм «дельта» в России

В центре «Вектор» Роспотребнадзора высказались о вероятности вытеснения в России дельта-штамма коронавируса вариантом «лямбда».

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Напомним, что так называемый штамм «лямбда» был впервые был зарегистрирован в Перу в декабре 2020 года.

«В настоящее время лямбда-штамм отсутствует в России. Всемирная организация здравоохранения не относит лямбда-штамм к вариантам, вызывающим озабоченность (VOC). То, что лямбда-штамм вытеснит вариант дельта, представляется сомнительным», — цитирует ТАСС сообщение «Вектора».

Взаимное признание COVID-сертификатов

Ранее также стало известно, что Минздрав России ведёт консультации с представителями ЕС о признании сертификатов о вакцинации от коронавируса на взаимной основе, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

«Консультации идут как с рядом стран ЕС, так и в целом с Евросоюзом как с объединением. Они носят технический характер, их ведёт Минздрав», — сообщил министр Интерфаксу.

По его словам, делать заявления о каких-то окончательных договорённостях преждевременно.

Напомним, что ранее в Минздраве рассказали о получении письма от Евросоюза с предложением о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19 и готовы к его обсуждению.