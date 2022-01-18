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Более 16% без клинических проявлений: в России выявили 31 252 новых случая COVID-19

18 января 2022, 13:20  •  84 • В России
За минувшие сутки в России зафиксировано 31 252 новых случая COVID-19. Выздоровели 24 564 человека, умерли 688 пациентов. 18 января в России исполняется год с момента старта массовой вакцинации от коронавируса. Всего на данный момент прививки двумя дозами вакцин от COVID-19 сделали свыше 76 млн россиян.
 
АГН «Москва» © Софья Сандурская
 

В России за минувшие сутки выявлено 31 252 новых случая заболевания коронавирусом, более чем в 16% из них у инфицированных не было клинических проявлений. Также в стране полностью выздоровели 24 564 человека, 688 пациентов умерли.

Наибольшее число новых эпизодов зафиксировано в Москве (8342), Санкт-Петербурге (4078), Московской области (2754) и Краснодарском крае (715). Во всех остальных субъектах РФ количество новых случаев не превысило 600.

Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса достигло 10 865 512. С начала пандемии в России вылечились 9 902 935 человек, от осложнений умерли 322 678 пациентов.

Согласно данным Роспотребнадзора, за всё время в России было проведено более 247,2 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса SARS-CoV-2. Под наблюдением медиков остаются более 980 тыс. человек.

Ровно год назад, 18 января 2021 года, в России началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. На тот момент в стране были зарегистрированы вакцины «Спутник V» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор». За минувшие 12 месяцев к применению были одобрены «КовиВак» (Центр имени Чумакова), «Эпиваккорона-Н» («Вектор»), а также «Спутник Лайт» и вакцина для подростков от 12 до 17 лет «Спутник М» (обе — НИЦЭМ имени Гамалеи).

По состоянию на 14 января прививку хотя бы одним компонентом вакцин в России сделали более 80 млн человек, полный цикл вакцинации прошли более 76 млн. Уровень коллективного иммунитета составляет 63,7%.

В конце декабря президент России Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%.

  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

Как отметила завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова, Россия располагает эффективными вакцинами против коронавирусной инфекции. По её мнению, наибольшего успеха добились препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт».

«То, что отечественные вакцины эффективны и работают, — это успех. Я бы не назвала это удачей, поскольку под этим лежат очень большая работа, большой опыт и исследования. Я считаю, что мы обладаем вакцинами, которые способны нам обеспечить коллективный иммунитет и решить наши проблемы. По эффективности в борьбе с коронавирусом ничто не может сравниться с вакцинацией», — сказала она в беседе с RT.

В свою очередь, профессор вирусологии, главный научный сотрудник центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что Россия отстаёт по темпам вакцинации от ряда западных стран.

«В течение года нам удалось вакцинировать порядка 60% населения. Это, конечно, мало, потому что длительность иммунитета оказалась недостаточно высокой, нужно обязательно делать ревакцинацию. Уверен, что россияне постепенно будут склоняться к тому, что нужно прививаться. Продолжается агитация в этом отношении, разъяснения, поэтому постепенно люди будут проиммунизированы», — заявил собеседник RT.

Прививочная кампания против COVID-19 предотвратила множество летальных исходов, заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Оцениваю этот год как положительный, это спасло очень много жизней, так что результат отличный», — цитирует его ТАСС.

Накануне Министерство здравоохранения РФ утвердило перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Соответствующий приказ подписал министр Михаил Мурашко.

Так, к бессрочным противопоказаниям были отнесены гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжёлые аллергические реакции в анамнезе, тяжёлые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжёлые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 °С, гиперемия или отёк в месте инъекции).

К временным противопоказаниям отнесли острые инфекционные заболевания, «протекающие в средней или тяжёлой средней степени тяжести», неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний — на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на две — четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии, а также острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в лёгкой степени тяжести, острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта — до нормализации температуры тела.

Кроме того, противопоказано применение «ЭпиВакКороны», «ЭпиВакКороны-Н» и «КовиВака» при злокачественных новообразованиях.

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