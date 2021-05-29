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Более 137,5 млн тестов с начала пандемии: за сутки в России выявили 9289 новых случаев коронавируса

29 мая 2021, 15:40  •  8 • В России
За прошедшие сутки в России зафиксировано 9289 новых случаев коронавируса. За это время 9250 человек полностью выздоровели, 401 скончался. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в России выполнено более 137,5 млн тестов на коронавируса. Тем временем в Минздраве рассказали о предстоящих клинических испытаниях вакцины «Спутник V» среди детей, а также о безопасности препарата для беременных. В Российской академии наук назвали прививку наиболее адекватным ответом на вызовы пандемии и призвали россиян вакцинироваться от COVID-19 в ближайшее время.
 
РИА Новости © Алексей Майшев
 

За прошедшие сутки в России выявлено 9289 новых случаев коронавируса. За этот период полностью выздоровели 9250 человек. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, за 24 часа скончался 401 человек.

С начала пандемии в стране выявлено 5 053 748 случаев коронавируса. За весь период наблюдений зафиксировано 120 807 летальных исходов, выздоровели 4 670 484 человека. Активными остаются 262 457 случаев заболевания.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 137,5 млн лабораторных тестов на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 369 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 526 547 человек.

Продолжение работы над российскими вакцинами

 

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал о планах испытаний вакцины от COVID-19 «Спутник V» среди детей. По его словам, на данный момент «протоколы уже разработаны специалистами».

«Клинические испытания вакцины у детей — это займёт, наверное, до четырёх месяцев, для беременных, я думаю, пораньше», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Министр также рассказал, что получены данные о безопасности вакцины от коронавируса «Спутник V» для беременных. Мурашко добавил, что в настоящее время вносятся изменения в инструкцию по использованию препарата для этой категории пациенток.

Кроме того, министр высказался о сфере применения однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Напомним, что этот препарат был зарегистрирован 6 мая. По оценкам разработчиков, эффективность вакцины составляет 79,4% с 28-го дня после иммунизации.

«В России он (препарат. — RT) будет использоваться. Преимущественно, мы будем его использовать для лиц до 60 лет», — приводит РИА Новости его слова.

Тем временем Российская академия наук выступила с обращением к россиянам, в котором говорится о скорейшей необходимости вакцинироваться от COVID-19. В организации подчеркнули, что утверждения о способности прививок нанести какой-либо вред здоровью человека и отдалённых последствиях вакцинации не имеют научного обоснования.

Как напомнили в РАН, история различных эпидемий в прошлом показывает, что именно вакцинация является самым правильным научно обоснованным ответом образованного человека на продолжающуюся пандемию. Тем временем в России в течение нескольких месяцев были созданы все возможности, чтобы сделать прививку от коронавирусной инфекции всем желающим, подчеркнули в РАН.

«Президиум Российской академии наук призывает жителей России не откладывать вакцинацию, сделать прививки в ближайший месяц. С точки зрения науки, это наиболее адекватный ответ на вызов пандемии. Только так мы сможем вернуться к нормальной жизни», — говорится в заявлении.

 

Коронавирус в мире и новые штаммы

 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с момента начала пандемии в мире зарегистрировано 168 599 045 подтверждённых случаев коронавируса. Количество летальных исходов достигло 3 507 477. По оценке американского университета Джонса Хопкинса, также занимающегося подсчётом случаев COVID-19 в мире, общее число выявленных случаев коронавируса составляет 169 545 285, а количество смертей достигло 3 525 030.

Между тем учёные во Вьетнаме заявили, что выявили новый вариант SARS-CoV-2, представляющий собой гибрид британского и индийского штаммов. Как заявляют вьетнамские эксперты, он более заразен и легко передаётся воздушным путём.

Также на russian.rt.com В России не выявлено повторного заболевания одним штаммом COVID-19

По словам министра здравоохранения республики Нгуен Тхань Лонг, новый вариант вируса привёл к массовому заражению COVID-19 в ряде северных регионов страны и положил начало четвёртой волне коронавируса, отсчёт которой Вьетнам ведёт с 27 апреля. По данным ВОЗ, в стране насчитывается 6356 случаев коронавируса. За предшествующие сутки во Вьетнаме выявлено 245 новых случаев заболевания.

Тем временем в ВОЗ заявили о продолжении работы по определению происхождения коронавируса. Вместе с тем директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан призвал не ждать быстрых результатов.

«Мы продолжаем работать с международной командой экспертов, рассматриваем их рекомендации, а также работаем со странами-членами, чтобы определить дальнейшие этапы исследований. Потребуется время и целый ряд миссий, чтобы установить происхождение нового коронавируса, если это вообще будет возможно», — приводит его слова ТАСС.

Вместе с тем Райан призвал «отделить политику от науки» и проводить эту работу в «позитивной атмосфере», основываясь на солидарности.

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