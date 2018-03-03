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Более 130 тыс. человек принимают участие в митинге "За сильную Россию!" в Москве
03 марта 2018, 17:09 • 109 • Политика
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Более 130 тыс. человек собрались на митинг "За сильную Россию!" в "Лужниках" в Москве в субботу. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"На территории спорткомплекса "Лужники" проходит митинг "За сильную Россию!". В мероприятии принимают участие более 130 тыс. человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану правопорядка и безопасности", - сказала она.
Акция в поддержку кандидата на пост президента РФ Владимира Путина стартовала в субботу около полудня. К участникам митинга обратятся около десятка доверенных лиц кандидата. По прогнозам избирательного штаба Путина, в митинге могли принять участие не менее 100 тыс. человек.
Как отметил пресс-секретарь штаба Путина Андрей Кондрашов, мероприятие "оплачивается из средств избирательного фонда", вся сумма будет представлена в отчете кандидата, который будет опубликован на сайте Центризбиркома РФ.
По словам пресс-секретаря штаба, на митинг аккредитованы 299 российских и 125 иностранных журналистов. Представлены СМИ из США, Японии, Испании, Германии, Китая, Великобритании, Франции, Дании, уточнил собеседник агентства.
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