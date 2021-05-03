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Более 130 млн тестов с начала пандемии: в России выявлено 8489 новых случаев коронавируса

03 мая 2021, 16:15  •  48 • В России
За минувшие сутки в России зафиксировано 8489 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 6367 человек, ещё 336 пациентов с COVID-19 скончались. С начала пандемии диагноз в РФ был подтверждён у 4 831 744 человек, активными остаются 270 257 случаев (5,59%). По данным Роспотребнадзора, в стране к настоящему времени проведено свыше 130 млн лабораторных тестов на наличие коронавируса SARS-CoV-2.
 
РИА Новости © Илья Питалев
 

За прошедшие сутки в России выявлено 8489 случаев коронавируса, 6367 человек полностью выздоровели, а 336 пациентов скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

В общей сложности с начала пандемии в стране зафиксировано 4 831 744 заболевших коронавирусом, из них выздоровели 4 450 289 человек, количество летальных исходов достигло 111 198. Активными остаются 270 257 случаев (5,59%).

По данным Роспотребнадзора, к настоящему времени проведено свыше 130 млн лабораторных исследований на коронавирус SARS-CoV-2, 236 тыс. из которых выполнено за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются более 508 тыс. человек.

При этом в ряде российских регионов за минувшие сутки не зафиксировано новых заболевших. Как отметили в оперштабе, речь идёт о Еврейской автономной области, а также Ненецком и Чукотском автономных округах.

Минимальные показатели суточного прироста заболевших выявлены в Республике Алтай, Магаданской области и Республике Тыва (0,02%). В Мурманской и Сахалинской областях, а также Хабаровском крае этот показатель составил 0,04%.

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Ситуация в Москве

Большинство новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве — 2635 заболевших. По информации оперштаба, в столице госпитализировано 976 человек, скончались 58 пациентов. За сутки 1408 пациентов полностью вылечились от коронавируса.

Ранее в Департаменте здравоохранения Москвы рассказали, что коронавирусная инфекция в марте 2021 года стала основной или сопутствующей причиной смерти почти 2,9 тыс. пациентов.

«В марте в Москве зарегистрирована 13 061 смерть. Превышение смертности по отношению к марту прошлого года составило 2888 случаев. COVID-19 в марте в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 2898 случаях», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «смертность от коронавируса покрывает всю избыточную смертность». В ведомстве добавили, что от COVID-19 как основной причины смерти в марте умер 2231 человек.

«В их числе и те случаи, когда при отрицательном тесте (как при жизни, так и посмертно), по результатам патолого-анатомического исследования и анализа клинических признаков причиной смерти был установлен коронавирус. Таким образом, к ковиду отнесены все, даже спорные случаи», — заключили в департаменте.

390 человек в марте умерли от других причин, но с сопутствующим диагнозом COVID-19. Ещё в 277 случаях коронавирус оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений, добавили в ведомстве.

Эффективность российских вакцин от COVID-19

В России продолжается прививочная кампания от коронавируса. Вакцинация проводится препаратами «Спутник V» (разработка центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи), «ЭпиВакКорона» (центра вирусологии и биотехнологии «Вектор») и «КовиВак» (центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова).

Разработчики вакцины «ЭпиВакКорона» рассказали об эффективности препарата против разных штаммов SARS-CoV-2. В центре «Вектор» пояснили ТАСС, что вакцина хорошо борется с британским и южноафриканским штаммами.

«В рамках экспериментальной проверки эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» в отношении референсного штамма нового коронавируса, а также британского и южноафриканского вариантов было установлено, что антитела, индуцируемые вакциной, обладают нейтрализующей активностью в отношении всех указанных штаммов. Таким образом, утверждение о невыработке нейтрализующих антител не соответствует действительности», — говорится в заявлении центра.

В свою очередь, в разработавшем «КовиВак» центре имени Чумакова рассказали, что иммунитет к COVID-19 после прививки этим препаратом будет длиться около восьми месяцев. Как пояснил гендиректор центра Айдар Ишмухаметов, иммуногенность вакцины «КовиВак» оценивается в 85%. По его словам, до конца года планируется выпустить 7,5 млн доз препарата.

«Антитела вырабатываются достаточно медленно в нашей ситуации — это мягкая вакцина. Наши исследования уже показывают, что и клеточный иммунитет тут задействован», — сказал Ишмухаметов в эфире канала «Россия 1».

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