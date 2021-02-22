Более 109 млн тестов: за сутки в России выявлено 12 604 новых случая коронавируса

За прошедшие 24 часа в России выявлено 12 604 новых случая коронавирусной инфекции. За это же время 12 943 человека полностью выздоровели от COVID-19, 337 скончались. Тем временем в Калининграде стартовало исследование по оценке эффективности и безопасности однокомпонентной вакцины «Спутник лайт».

За прошедшие сутки в России выявлено 12 604 новых случая коронавирусной инфекции. За это время 12 943 человека полностью выздоровели, 337 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

С начала пандемии в России выявлено 4 177 330 случаев коронавируса в 85 регионах. За всё время наблюдений выздоровели 3 726 388 человек. В то же время зафиксировано 83 630 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, к настоящему времени в РФ выполнено более 109,4 млн тестов на коронавирус, в том числе 341 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 592 507 человек.

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в республике Тыва — 0,03%. Сопоставимые результаты отмечены в Магаданской области (0,07%) и республике Алтай (0,09%).

Исследование вакцины «Спутник лайт»

В Калининграде стартовало исследование по оценке эффективности и безопасности вакцины «Спутник лайт». На первом этапе проводится обследование добровольцев на наличие инфекции, рассказали в клинико-диагностическом центре Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта.

«Исследования стартовали с сегодняшнего дня. Первые добровольцы проходят обследование, они подписали информированное согласие на участие в исследовании. Планируется участие 150 добровольцев», — приводит ТАСС сообщение представителя центра.

Ожидается, что вакцина поступит в Калининград в ближайшие два дня, к этому сроку будут известны результаты анализов участников исследования.

Напомним, что 11 января Минздрав выдал разрешение центру им. Гамалеи на проведение клинических исследований вакцины «Спутник лайт». По словам директора центра им. Гамалеи, этот однокомпонентный препарат позволит сформировать иммунитет на три-четыре месяца.

Вакцинация препаратом «Ковивак»

Напомним, что 20 февраля в России была зарегистрирована третья по счёту вакцина — «Ковивак». Этот препарат создан Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН.

Как пояснили создатели препарата, это цельновирионная инактивированная вакцина, в которой использован целый инактивированный вирус SARS-CoV-2. Организм способен распознать и запомнить его антигенный состав.

«В ходе клинических исследований на добровольцах вакцина показала безопасность и эффективность», — комментировал ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Эксперты полагают, что повторная вакцинация этим препаратом может проводиться раз в два-три года. Такую точку зрения высказал главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

Он отметил, что вакцинный препарат «Ковивак» разработан на основе проверенной платформы, которая многократно использовалась при создании ряда других вакцин.

«Так как эта вакцина делается цельновирионной, <...> то, в принципе, любые мутации вируса, которые будут серьёзные, можно будет перестроить обратно, то есть можно будет взять новый вирус, вырастить его и сделать производство новой вакцины на этих же рельсах», — заявил эксперт в эфире телеканала «Москва 24».

Вместе с тем эксперт считает, что более эффективным вариантом защиты от коронавируса будет применение различных вакцин. Так, по словам Тимакова, в момент «сильно выраженного контакта с коронавирусом» следует привиться вакциной «Спутник V».

«Проходит определённое время, год-два, когда эта вакцина еще действует, <...> и дальше мы продолжаем вакцинацию как раз другими вакцинами, в том числе и цельновирионной вакциной («Ковивак». — RT)», — сказал врач.

Вакцинация переболевших

Профессор вирусологии Александр Чепурнов полагает, что для определения необходимости пройти вакцинацию переболевшим COVID-19 следует контролировать уровень антител.

По его словам, после перенесённой болезни следует сразу сдать анализ на соответствующий показатель. «Разброс колоссальный: у кого-то через пару месяцев антитела начинают сходить на нет, у кого-то, я знаю случаи, через восемь месяцев антитела по-прежнему высокие», — приводит слова Чепурнова РБК.

Эксперт отметил, что в случае снижения уровня антител до пограничных значений можно пройти вакцинацию.