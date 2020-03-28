Более 100 тысяч заражённых коронавирусом в одной стране. Пришли новые данные по США

Около 01:00 по московскому времени было 100 717 случаев заражения. К 02:10 их уже 101 657.

На онлайн-карте показано, что выздоровевших за весь период пандемии 869, умерших - 1581. Наибольшее количество летальных исходов в Нью-Йорке (366), Вашингтоне (109). От 50 до 10 человек погибли в Нью-Джерси и Луизиане.

27 марта Соединённые Штаты Америки обошли другие страны по количеству заражённых. В лидерах по этому показателю остаются Италия с 86 498 подтверждёнными случаями, Китай (81 897), Испания (64 285). Ухудшилась ситуация в Германии и Франции. Там 50 871 и 33 402 инфицированных соответственно.