Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Найден летчик пропавшего над Черным морем Су-27
Кара с небес: У Пашинского рак поджелудочной, у Геращенко цирроз печени, у Порош...
Разгромить поезд из России и вернуть в правительство Супрун. Галичане предложили...
Артемий Лебедев довольно хамски отказал Владимиру Путину исполнить его указ
Главная / В мире

Более 100 тысяч заражённых коронавирусом в одной стране. Пришли новые данные по США

28 марта 2020, 23:35  •  157 • В мире
Университет Джона Хопкинса, который мониторит официальные данные и составляет онлайн-карту заражения коронавирусом, обнародовал данные о более чем 100 тысячах заражённых в одной стране. Число подтверждённых случаев COVID-19 в США растёт с каждым часом.
Около 01:00 по московскому времени было 100 717 случаев заражения. К 02:10 их уже 101 657.
На онлайн-карте показано, что выздоровевших за весь период пандемии 869, умерших - 1581. Наибольшее количество летальных исходов в Нью-Йорке (366), Вашингтоне (109). От 50 до 10 человек погибли в Нью-Джерси и Луизиане.
27 марта Соединённые Штаты Америки обошли другие страны по количеству заражённых. В лидерах по этому показателю остаются Италия с 86 498 подтверждёнными случаями, Китай (81 897), Испания (64 285). Ухудшилась ситуация в Германии и Франции. Там 50 871 и 33 402 инфицированных соответственно.
поддерживаю
не поддерживаю

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



157
Источник
Похожие новости
28 марта 2020, 17:35
Коронавирус рушит остатки европейской интеграции
28 марта 2020, 17:35
В "обезглавленной" Британии заговорили о создании мирового правительства
28 марта 2020, 19:35
"Российские военные необычно активны в Ла-Манше". Кто заразил Джонсона?
28 марта 2020, 21:35
В ответ на "массовый психоз" Лукашенко белорусские медики советуют паниковать
28 марта 2020, 17:30
«Опыт Ухани вселяет надежду»: как Китай восстанавливается после эпидемии коронавируса
28 марта 2020, 21:35
"Успел до того, как начнут минировать подступы": Несущегося советника Джонсона подняли на смех
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 марта 2020, 10:35
Нефтяная война: Вашингтон нарушил главное табу
26 марта 2020, 10:35
Путин мягко постелил, но кое-кому спать будет жёстко
26 марта 2020, 22:00
Найден летчик пропавшего над Черным морем Су-27
22 марта 2020, 19:08
Как и когда Россия завершит нефтяную войну. Простая арифметика
24 марта 2020, 23:35
Миллиард в поддержку: В борьбу против коронавируса в России вступил первый олигарх. Ход за властями
22 марта 2020, 20:35
Всем крышка? Чем строже карантин, тем больше жертв
25 марта 2020, 22:35
Польша: "Россия помогла Италии? Лучше бы никто не помогал!" (Аня Сочина)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.