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Более 100 тысяч заражённых коронавирусом в одной стране. Пришли новые данные по США
28 марта 2020, 23:35 • 157 • В мире
Университет Джона Хопкинса, который мониторит официальные данные и составляет онлайн-карту заражения коронавирусом, обнародовал данные о более чем 100 тысячах заражённых в одной стране. Число подтверждённых случаев COVID-19 в США растёт с каждым часом.
Около 01:00 по московскому времени было 100 717 случаев заражения. К 02:10 их уже 101 657.
На онлайн-карте показано, что выздоровевших за весь период пандемии 869, умерших - 1581. Наибольшее количество летальных исходов в Нью-Йорке (366), Вашингтоне (109). От 50 до 10 человек погибли в Нью-Джерси и Луизиане.
27 марта Соединённые Штаты Америки обошли другие страны по количеству заражённых. В лидерах по этому показателю остаются Италия с 86 498 подтверждёнными случаями, Китай (81 897), Испания (64 285). Ухудшилась ситуация в Германии и Франции. Там 50 871 и 33 402 инфицированных соответственно.
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