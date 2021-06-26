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Более 100 тыс. обращений поступило к прямой линии Владимира Путина

26 июня 2021, 20:20  •  26 • Политика
К прямой линии президента России Владимира Путина поступило более 100 тыс. обращений граждан, главной интересующей темой была вакцинация, сообщил 26 июня телеканал «Россия 24».
Россиян также волнуют вопросы распределения бесплатных лекарств, а третье место среди самых популярных тем заняли проблемы с жильем.
Граждане могут задать свой вопрос через специальное мобильное приложение «Москва — Путину», которое позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время прямого эфира с участием российского лидера.
Вопросы принимаются через SMS- и ММС-сообщения, сайт moskva-putinu.ru, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Прием начат с 20 июня и продолжится до окончания программы.
В ходе ежегодного прямого эфира Путин отвечает на вопросы граждан России. Впервые такой формат общения главы государства состоялся в 2001 году. В этом году прямая линия пройдет 30 июня без аудитории в студии, с главой государства будет ведущий, который вместе с ним проработает «весь массив вопросов».
Как 25 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, россиянами для общения с президентом не понадобятся камеры и телевидение, достаточно иметь смартфон. В этом году записать аудио, видео или прислать текст можно с помощью мобильного приложения «Москва.Кремль».
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