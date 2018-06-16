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Более 100 населённых пунктов на Украине остались без электричества из-за непогоды
16 июня 2018, 11:24 • 106 • Украина
Украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявила, что 129 населённых пунктов в пяти областях страны остались без электричества из-за непогоды.
© Li Yong globallookpress.com
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Ночью 16 июня в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра)... были обесточены 129 населённых пунктов в пяти областях», — указывается в заявлении.
Уточняется, что в Полтавской области обесточены 57 населённых пунктов, Сумской — 47, Черкасской — 15, Киевской — восемь и Черниговской — два.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады областных энергокомпаний.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии более 9,5 тыс. домов и 71 социальный объект остались без электричества из-за непогоды.
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