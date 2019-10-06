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Более 10 минут на ответный удар: В Минобороны рассказали, сколько времени есть у России в случае ядерной атаки

06 октября 2019, 14:09  •  96 • В России

Недавно в Принстонском университете местные ученые мужи смоделировали последствия ядерных ударов, которыми Россия обменяется с США и Европой. В наглядном мультфильме баллистические ракеты летели с континента на континент, в течение 45 минут уничтожая около 35 миллионов человек. Военные эксперты раскритиковали эту модель, пояснив, что в реальности жертв было бы куда больше. Если бы каждая из сторон успела ответить на удар.

Модель ядерного противостояния между США и Россией.

О том, сколько времени у российского высшего военно-политического руководства есть на принятие такого решения в эфире «Эха Москвы» рассказал начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения Анатолий Нестечук:

- Подлетное время бывает разное, конкретные цифры не скажу. Но в целом, времени очень достаточно. Это не считанные минуты и не десятки минут. Скажем так, более десятка минут.

После распада Советского Союза современную систему предупреждения о ракетном нападении пришлось выстраивать заново. Сейчас она существует в двух плоскостях - космической и наземной. Причем практически 70 процентов РЛС - это абсолютно новые станции. По словам Анатолия Нестечука, вокруг России сегодня создано сплошное радиолокационное поле. Причем если раньше такие станции, как «Днепр» строились десятки лет, то современный «Воронеж» собирается и заступает на боевое дежурство за три-четыре года.

После распада Советского Союза современную систему предупреждения о ракетном нападении пришлось выстраивать зановоФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Мы активно развиваем и космический эшелон, - пояснил Нестечук. - Сегодня у Воздушно-космических сил есть все возможности для круглосуточного наблюдения и обнаружения стартов баллистических ракет. Запуски, траектории полета, точки падения... Эта информация для нас очень важна, чтобы принять своевременное решение на ответный удар. В этой работе не должно быть ни малейшей ошибки.

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