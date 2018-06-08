Более 1,5 тыс. КОИБов установят на избирательных участках Москвы к выборам мэра

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Избирательные участки Москвы оборудуют 1544 комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) к выборам мэра столицы. Соответствующее решение было принято на заседании Мосгоризбиркома в пятницу.

"Предлагается утвердить использование при голосовании на выборах мэра Москвы 9 сентября технические средства подсчёта голосов - КОИБ - в количестве 1544. С учетом имеющегося опыта, КОИБы будут установлены на тех же избирательных участках, что и на президентских выборах", - сказал заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

Он добавил, что в пользовании столичного избиркома также находится и резерв КОИБов (5%).

Каждому кандидату для регистрации необходимо преодолеть муниципальный фильтр - собрать в поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.