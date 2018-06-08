Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Неординарная встреча»: что обсудит Владимир Путин с Си Цзиньпином и главами гос...
Мэр Новосибирска Локоть не будет участвовать в выборах губернатора Новосибирской...
В Госдуме назвали фантасмагорией действия СБУ в отношении Вышинского
Песков прокомментировал слова Трампа об участии РФ в G7
Главная / Политика

Более 1,5 тыс. КОИБов установят на избирательных участках Москвы к выборам мэра

08 июня 2018, 16:24  •  26 • Политика

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Избирательные участки Москвы оборудуют 1544 комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) к выборам мэра столицы. Соответствующее решение было принято на заседании Мосгоризбиркома в пятницу.

"Предлагается утвердить использование при голосовании на выборах мэра Москвы 9 сентября технические средства подсчёта голосов - КОИБ - в количестве 1544. С учетом имеющегося опыта, КОИБы будут установлены на тех же избирательных участках, что и на президентских выборах", - сказал заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

Он добавил, что в пользовании столичного избиркома также находится и резерв КОИБов (5%).

Каждому кандидату для регистрации необходимо преодолеть муниципальный фильтр - собрать в поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

26
Источник
Похожие новости
07 июня 2018, 20:54
Быстрая связь: как министры и губернаторы отреагировали на обращения граждан к президенту
08 июня 2018, 00:09
МИД РФ: появился реальный шанс на достижение денуклеаризации Корейского полуострова
08 июня 2018, 16:24
Путин обсудит 22 июня с президентом Южной Кореи ситуацию на Корейском полуострове

07 июня 2018, 20:54
О чем говорил Путин во время "Прямой линии"
08 июня 2018, 13:09
Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление по итогам переговоров в Пекине
07 июня 2018, 11:09
На "Прямую линию" поступило 1,75 млн вопросов
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
05 июня 2018, 05:54
Американские поставки «Супер Тукано»: шаг к гражданской войне?
07 июня 2018, 00:09
Асад сдался Америке
05 июня 2018, 02:24
«Никаких прав у Киева нет»: как Россия планирует создавать тяжёлые самолёты на базе Ан-124 «Руслан» без участия Украины
03 июня 2018, 00:28
Лучшие люди Порошенко шатают Кремль
06 июня 2018, 23:54
«Политический акт»: почему протест Украины против производства в России самолётов Ан-124 не имеет смысла
03 июня 2018, 16:40
Анатолий Клёсов. ДНК-анализ: где прародина человечества?
05 июня 2018, 22:09
«Оставляем за собой право открыть огонь»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.