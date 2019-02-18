Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Восемнадцать украинских пожарных тушили два часа лес в зоне отчуждения под Черно...
Путин пригласил Эрдогана в Сибирь - "познавать Россию"
В МИД России посчитали уничтоженные в Польше за пять лет памятники советским сол...
"Добротная провокация": Дипломаты о появлении флага России на соборе в...
Главная / В мире

«Боль Порошенко»: Прокомментировали в Сети проникновенную речь Меркель о российском газе

18 февраля 2019, 06:39  •  118 • В мире
Меркель выступила с обращением к странам-партнерам по "Северному потоку -2", сказав, что даже во времена холодной войны в Западной Германии грелись российским газом. "Боль Порошенко" назвали в Сети такую проникновенную речь канцлера.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что Европа не заинтересована в разрыве отношений с Россией. Её речь о значении российского газа, по мнению экспертов, получилась очень лиричной и сильной одновременно.
По поводу строительства "Северного-потока"- 2, глава Германии заявили, что молекула российского газа останется просто молекулой российского газа независимо как бы она не доходила до ФРГ: через Украину или Балтику. Она подчернула, что ответ на вопрос, насколько зависима Европа от России энергетически, никак не может дать обсуждение прокладки трубопровода по балтийскому морю.
Меркель упомянула, что даже во времена холодной войны в Западной Германии грелись российским газом, который поставляли в ГДР в больших количествах. Канцлер говорит, что не понимает, почему сейчас с Россией надо рвать торговые отношения.
Эту речь в Сети назвали: "Боль Порошенко".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


118
Источник
Похожие новости
18 февраля 2019, 00:09
Курды дожали ИГИЛ*. И сами оказались над пропастью
18 февраля 2019, 06:39
«Боль Порошенко»: Прокомментировали в Сети проникновенную речь Меркель о российском газе
18 февраля 2019, 06:39
«Срежиссирована американскими СМИ»: В нефтяной компании Венесуэлы PDVSA прокомментировали слухи о блокировке счетов в Газпромбанке
Загрузка...
18 февраля 2019, 03:09
«Воспринимают как переписывание истории»: премьер Польши не поедет в Израиль на фоне заявлений Нетаньяху о нацистах
17 февраля 2019, 20:39
Антиамериканские лозунги и призывы к России: как жители Гаити выступают против «оккупации США»
18 февраля 2019, 06:39
В МИД России посчитали уничтоженные в Польше за пять лет памятники советским солдатам
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 февраля 2019, 04:24
"Так жаль, что улыбка с лица не сходит": Отказ "Нафтогаза" от продления контракта подняли на смех пользователи Сети
11 февраля 2019, 13:39
«Врывается человек, начинает запихивать в рот таблетку»: Капитан «Норда» рассказал о пребывании на Украине
14 февраля 2019, 21:24
Министр обороны парой фраз лишил Британию многомиллиардной торговой сделки
13 февраля 2019, 09:39
"Только конкретные факты": Небензя и представитель ОБСЕ поставили на место завравшегося украинского постпреда
11 февраля 2019, 10:24
Капитан судна «Норд» Владимир Горбенко после возвращения из Украины: «Отвыкаю от постоянной слежки»
15 февраля 2019, 16:54
Дамаск, наплевав на Москву, вторгся в Идлиб
12 февраля 2019, 07:39
Таинственное возвращение капитана «Норда». Как это было? (Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.