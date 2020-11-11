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Боль и ломота во всём теле: Добровольцы сравнили эффект от вакцины Pfizer с "тяжёлым похмельем"
11 ноября 2020, 18:40 • 113 • В мире
Более 43 тысяч человек приняли участие в испытаниях американской вакцины от коронавируса Pfizer. Многие пожаловались на побочные эффекты - головную боль, жар и ломоту во всём теле, сравнив эффект от уколов с "тяжёлым похмельем".
В шести странах проходят третьи по счёту испытания американской вакцины от коронавируса Pfizer. В них приняли участие более 43 тысяч человек, пишет издание Mirror.
Многие из добровольцев пожаловались на неприятные последствия прививки. Так, издание отмечает, что люди испытывают головную боль, жар и ломоту "во всём теле". Один из собеседников издания описал своё состояние после вакцины как "тяжёлое похмелье". По его словам, его самочувствие стало ещё хуже после второго укола.
В статье подчёркивается, что испытание американской вакцины проходило "вслепую": пациенты не знали, ставят им прививку или вкалывают плацебо.
Ранее немецкая компания BioNTech и американская фармацевтическая фирма Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины, показавшей более чем 90-процентную эффективность от COVID-19. Заявку на регистрацию препарата в США планируют подать уже в ноябре.
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