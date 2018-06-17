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«Бок о бок с сирийцами без всяких притеснений»: как в Дамаске живут потомки переселенцев с Кавказа
17 июня 2018, 16:39 • 105 • В мире
В Сирии уже 200 лет живут потомки кавказских народов — черкесы, абхазы, абазины и кабардинцы. Все эти годы они хранят свои традиции (например, танцуют лезгинку и делают сыр по кавказским рецептам). Военный корреспондент Семён Пегов побывал на празднике Ураза-байрам в пригороде Дамаска, населённом сирийскими черкесами. Здесь с размахом отмечают окончание священного месяца Рамадан: дети обязательно получают подарки, а гостей угощают печеньем и пирожками. Об удивительном синтезе кавказско-сирийских традиций — в его специальном репортаже для RT.
© Александр Мельников, проект WarGonzo
«Какой ты черкес без оружия?»
На рабочем столе у Хэрэддина Караду — мини-музей. Здесь выстроились «по росту» больше десятка боеприпасов — начиная от пистолетных и заканчивая внушительным снарядом для 37-мм пушки.
На вопрос, эти ли виды вооружений командир использовал при обороне своего района от боевиков, он кивает.
«Да, за исключением разве что самых крупных. Боеприпасы для ЗУ-23 и 37-мм пушки — это с Голанских высот. Многие из наших ребят успели повоевать и там, у линии соприкосновения с Израилем, в батальоне «Джолан», — рассказывает Караду.
На поясе у командира, которого отличает особая военно-полевая харизма, — блестящий револьвер бразильского производства. Хэрэддин Караду по происхождению кабардинец, однако в Сирии всех потомков мухаджиров — переселенцев с Северного и Южного Кавказа, прибывших на Ближний Восток больше двухсот лет назад, — принято называть черкесами. С этнографической точки зрения принципиальных противоречий нет, но внутри диаспоры, конечно же, существуют различия — есть абхазские, адыгские, шапсугские, абазинские и кабардинские семьи.
Праздник Ураза-байрам принято встречать в кругу семьи, но Хэрэддин Караду и ещё пара дежурных бойцов из черкесского ополчения патрулируют узкие улочки района Куцея — западной окраины сирийской столицы.
Несмотря на дамасский зной, в этих кварталах кипит жизнь — они заполнены нарядной детворой и степенными взрослыми. Хотя всего два дня назад, когда мы заглядывали сюда, чтобы познакомиться с местными старейшинами, район выглядел пустынным. Как мы потом поняли, отсутствие людей на улицах объяснялось постом. Во время Рамадана местное население ведёт пассивный образ жизни, в сорокаградусную жару предпочитая оставаться дома.
Сейчас почти все мальчишки здесь (а их тут не меньше двухсот) «вооружены» буквально до зубов пластиковыми винтовками, дробовиками и пистолетами.
«Они всегда у вас тут такие боевые?» — спрашиваем мы у нашего сопровождающего, 22-летнего ополченца с практически британским именем Уорт.
«Ну конечно! Какой ты черкес без оружия?» — смеётся Уорт.
На самом деле на Ураза-байрам в Сирии принято всех детей наряжать в новые вещи, к тому же они обязательно получают подарки. Девочкам по традиции достаются куклы, мальчикам — машинки и пистолеты. Естественно, каждый паренёк скорее бежит на улицу — похвастаться друзьям и поиграть в войнушку. Так что в праздник здесь надо быть особенно осторожным, ведь в вас запросто может попасть пластиковая пуля.
О настоящей войне, которая не так давно ушла из Куцеи, красноречивее всего говорят почерневшие от копоти дома, стены которых изрешечены различными боеприпасами — вроде тех, что стояли на рабочем столе у командира-кабардинца. Там, где сейчас забегаловка с арабской шаурмой, ещё год назад проходила линия фронта, а в сгоревших квартирах прятались снайперы боевиков. Это первый Ураза-байрам, который черкесы отмечают в относительной безопасности.
Барази, маамуль и рихань
Одна из отличительных черт этого мусульманского праздника — детские качели. В каждом квартале на центральной площадке обязательно устанавливаются большие качели, в которые помещаются чуть ли не десять детей сразу. В этом плане сирийские черкесы полностью переняли местные обычаи празднования Уразы, которые имеют очень мало общего с их кавказскими традициями.
Например, в землях Шама (так по сей день называют некоторые территории Сирии, а также несколько провинций Ирака, Иордании, Ливана и Палестины) во время Ураза-байрама принято печь и угощать друг друга специальными сладостями — барази и маамуль. Барази — это печенье, обильно посыпанное кунжутом, а маамуль — маленькие пирожки из манной крупы с начинкой из финиковой пасты.
Есть и ещё одна интересная традиция. В эти три дня, что длится Ураза-байрам, местные обязательно ходят на кладбище. При этом на могилы близких непременно приносят веточки священного для местных растения, название которого на арабском звучит как «рихань». В Сирии верят, что Адам, покидая Рай, смог унести с собой его листья, а также ветвь оливы и пальмовую косточку.
Все эти обряды сирийские черкесы, подавляющее большинство которых — мусульмане-сунниты, соблюдают так же, как и другие жители Дамаска.
В мире широко распространён миф, что война в Сирии — это религиозная война. Именно под этим предлогом вербовщики «Аль-Каиды»* и ИГ** пытались втянуть российский Кавказ в вооружённый конфликт на Ближнем Востоке.
Луи Бжадугу за пятьдесят, он — представитель шапсугов, редкого черкесского племени. Худощавый и подтянутый, он, как говорят сослуживцы, не только отличный боец, но и виртуозный аккордеонист. Луи неоднократно бывал в России, в том числе и на исторической родине — в Майкопе.
«Очень холодно», — так по-русски сформулировал свои воспоминания о путешествии Луи Бжадуг.
Сирийская лезгинка и адыгейский сыр
В Сирии, по некоторым оценкам, проживает порядка двухсот тысяч черкесов. Все они — потомки кавказцев, которые воевали с Российской империей в конце XIX века, а после поражения переселились на Ближний Восток. Кавказские анклавы разбросаны по главным сирийским мухафазам (Дамаск, Хомс, Алеппо и Эль-Кунейтра).
Для многих черкесов трагедия двухсотлетней давности повторилась и в этой войне — сотни семей снова стали беженцами. Например, черкесский городок Мардж-Ассултан в Западной Гуте под Дамаском практически полностью захватили террористы ещё в самом начале кризиса. В провинции Эль-Кунейтра, расположенной у подножия Голанских высот, множество населённых пунктов, где проживали потомки мухаджиров, перешло под контроль боевиков. Беженцев оттуда принимали как раз здесь, в дамасском районе Куцея, также прифронтовом, но более безопасном.
Несмотря на регулярные обстрелы, на протяжении всей войны в Куцее работал Центр национальной черкесской культуры. Здесь даже есть кружок кавказских танцев. Его ведут два брата-кабардинца в свободное от службы в Сирийской арабской армии время. Мы напросились на вечернее занятие, чтобы посмотреть, как танцуют лезгинку на сирийском фронте.
Преподаватели оказались ещё и великолепными музыкантами — один исполнял традиционные горские мелодии на классическом кавказском барабане, второй играл на аккордеоне. Секцию посещают около тридцати черкесских подростков — как местных, так и беженцев.
На вопрос, как в военное время ребята находили силы и возможности заниматься танцами, одна девушка неожиданно ответила: «Я считаю, что тот, кто не умеет танцевать, и воевать будет плохо».
Позже мы узнали, что наша собеседница вместе с родителями бежала из Эль-Кунейтры, когда в их деревню ворвались боевики.
Вернуться в свои дома на юге страны сирийские черкесы должны уже в ближайшие месяцы. Последние несколько недель правительственные силы стягивают сюда штурмовые подразделения, поддерживать которые среди прочих будут и кавказские ополченцы.
Покидая Куцею уже поздним вечером, мы обнаружили, что припарковали машину рядом с молочной лавкой. Заглянув туда, мы обнаружили на прилавках классический адыгейский сыр, который выглядел точно так же, как у нас на Кавказе. Готовили его тут же, в буквальном смысле не отходя от кассы: за занавеской на газовых горелках стояли два огромных чана с молоком. Узнав, что мы из России, нас угостили целой головкой. Сыр оказался таким же вкусным, как в Адыгее.
*«Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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