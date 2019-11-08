Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Сосед побежал по лестнице, стучась во все двери: «Стена пала!»
СК установил нового участника нападения на посольство России в Киеве
Самые громкие уголовные дела украинских политиков: У Кличко пока одно, у Порошен...
Супердержава или вассал? Макрон озвучил три сценария для России
Главная / В мире

Боится покушения? В Сети по-своему объяснили нежелание Лукашенко лечиться у своих врачей

08 ноября 2019, 12:54  •  204 • В мире
В СМИ появилась версия, что 65-летний президент Белоруссии Александр Лукашенко проходит лечение в одной из клиник ОАЭ. В то же время, недоумевают блогеры, неясно, почему он не проходит лечение, если оно необходимо, в клинике на родине. В Сети предположили, что политик или не доверяет местным кадрам, или боится покушения.
Визит белорусского лидера Александра Лукашенко в ОАЭ связывают не столько с политическими вопросами, сколько с проблемами личного характера. В СМИ появилась версия, что политик проходит лечение в одной из клиник в Абу-Даби. По информации телеграм-канала NEXTA, в элитной клинике Лукашенко находится уже четвёртые сутки, его диагноз строго засекречен.
При этом блогеры недоумевают, почему Лукашенко не стал лечиться у белорусских медиков. Глава государства мог бы лечиться на родине, но то ли не доверяет местным кадрам, то ли боится покушения, приводит "Дни.ру" версии интернет-пользователей.
Примечательно, что ещё в начале года президент соседней республики расхваливал местных врачей.
По его словам, в сфере здравоохранения работают квалифицированные специалисты, настоящие профессионалы. Он отмечал, что о качестве белорусской медицины говорит и тот факт, что услуги местных специалистов востребованы среди иностранных пациентов.
Впрочем, насколько верна информация о нынешней цели визита Лукашенко в ОАЭ - вопрос. Официальные белорусские СМИ сообщают, что Лукашенко в ОАЭ не проходит лечение, а встречается с руководством монархии, проводит переговоры, договаривается о сотрудничестве.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



204
Источник
Похожие новости
08 ноября 2019, 03:09
Аль-Багдади умер, но ИГИЛ угрожает России
07 ноября 2019, 23:39
Неоколониальная политика: как Госдеп США объяснил незаконный контроль нефтедобычи в Сирии
07 ноября 2019, 17:09
«Доверия станет меньше»: Россия готова к возможному выходу США из Договора по открытому небу
08 ноября 2019, 06:24
Дайджест СМИ: США заявили, что не присваивают нефть в Сирии, Германия защитит «Северный поток – 2»
08 ноября 2019, 09:24
Игра с формулировками: в НАТО рассказали о программе реагирования на «российскую агрессию»
07 ноября 2019, 20:39
Виновато "агрессивное поведение России": Чтобы не оказаться "в положении Украины", Швеции надо вступить в НАТО - парламент
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 ноября 2019, 03:09
Хайп не удался. Как Соболь на слушания по бюджету Москвы ходила (Руслан Осташко)
08 ноября 2019, 09:39
Целых 1700 долларов, и все - старикам: Почему "счастливые" американские пен...
08 ноября 2019, 03:09
"Топали, хлопали и кричали": Делегация Украины устроила истерику на форуме ...
08 ноября 2019, 03:09
Ливан примеряет на себя сценарий Сирии: Россию просят о помощи в изгнании США и Израи...
08 ноября 2019, 03:09
"В столовую Европарламента не хожу, там крысы": В Сети оценили признания эс...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 ноября 2019, 03:09
"Топали, хлопали и кричали": Делегация Украины устроила истерику на форуме во Франции
02 ноября 2019, 04:54
"Без лишней болтовни": Охлобыстин назвал имя преемника Путина
03 ноября 2019, 03:39
Лавров об издевательской карикатуре из США: "Путин не видит себя укротителем гадюшника"
03 ноября 2019, 00:24
«Мы не отель»: Турция отказалась содержать боевиков из ЕС
06 ноября 2019, 02:24
Ночной кошмар США: "Дивноморье", "Палантин" и прочие "Подсолнухи"
03 ноября 2019, 00:24
Welt: Украина победила Россию в Северном потоке-2 (Обзор Иносми)
05 ноября 2019, 03:39
Зачем Украина именно сейчас потребовала вернуть корабли: Дипломат раскрыл план Киева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.