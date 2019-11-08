Боится покушения? В Сети по-своему объяснили нежелание Лукашенко лечиться у своих врачей

Визит белорусского лидера Александра Лукашенко в ОАЭ связывают не столько с политическими вопросами, сколько с проблемами личного характера. В СМИ появилась версия, что политик проходит лечение в одной из клиник в Абу-Даби. По информации телеграм-канала NEXTA, в элитной клинике Лукашенко находится уже четвёртые сутки, его диагноз строго засекречен.

При этом блогеры недоумевают, почему Лукашенко не стал лечиться у белорусских медиков. Глава государства мог бы лечиться на родине, но то ли не доверяет местным кадрам, то ли боится покушения, приводит "Дни.ру" версии интернет-пользователей.

Примечательно, что ещё в начале года президент соседней республики расхваливал местных врачей.

По его словам, в сфере здравоохранения работают квалифицированные специалисты, настоящие профессионалы. Он отмечал, что о качестве белорусской медицины говорит и тот факт, что услуги местных специалистов востребованы среди иностранных пациентов.

Впрочем, насколько верна информация о нынешней цели визита Лукашенко в ОАЭ - вопрос. Официальные белорусские СМИ сообщают, что Лукашенко в ОАЭ не проходит лечение, а встречается с руководством монархии, проводит переговоры, договаривается о сотрудничестве.