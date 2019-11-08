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Боится покушения? В Сети по-своему объяснили нежелание Лукашенко лечиться у своих врачей
08 ноября 2019, 12:54 • 204 • В мире
В СМИ появилась версия, что 65-летний президент Белоруссии Александр Лукашенко проходит лечение в одной из клиник ОАЭ. В то же время, недоумевают блогеры, неясно, почему он не проходит лечение, если оно необходимо, в клинике на родине. В Сети предположили, что политик или не доверяет местным кадрам, или боится покушения.
Визит белорусского лидера Александра Лукашенко в ОАЭ связывают не столько с политическими вопросами, сколько с проблемами личного характера. В СМИ появилась версия, что политик проходит лечение в одной из клиник в Абу-Даби. По информации телеграм-канала NEXTA, в элитной клинике Лукашенко находится уже четвёртые сутки, его диагноз строго засекречен.
При этом блогеры недоумевают, почему Лукашенко не стал лечиться у белорусских медиков. Глава государства мог бы лечиться на родине, но то ли не доверяет местным кадрам, то ли боится покушения, приводит "Дни.ру" версии интернет-пользователей.
Примечательно, что ещё в начале года президент соседней республики расхваливал местных врачей.
По его словам, в сфере здравоохранения работают квалифицированные специалисты, настоящие профессионалы. Он отмечал, что о качестве белорусской медицины говорит и тот факт, что услуги местных специалистов востребованы среди иностранных пациентов.
Впрочем, насколько верна информация о нынешней цели визита Лукашенко в ОАЭ - вопрос. Официальные белорусские СМИ сообщают, что Лукашенко в ОАЭ не проходит лечение, а встречается с руководством монархии, проводит переговоры, договаривается о сотрудничестве.
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